El Tri mira más allá de las fronteras: Maxime Paredes es llamado a la Sub 17 tras su paso en Francia

Andrés Lillini, responsable de las selecciones mexicanas con límite de edad, da un nuevo paso en su proyecto de detectar a talento fuera del país para que formen parte de los equipos nacionales. Con esta idea clara en la hoja de ruta, llamó a Maxime Paredes, talentoso mediocampista, capitán del Stade Rennais Sub 17, para que porte por primera ocasión la casaca tricolor.

Paredes cuenta con la doble nacionalidad mexicana y francesa. Su destacada trayectoria en las competencias menores de la Ligue 1 de Francia sustentan su primer llamado para una convocatoria.

Paredes se suma a otros elementos que ya forman parte del proceso, como Sebastian Mattei (Roma) y Ricardo Schelble (Freiburg). El plan de Lillini ha llevado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha intensificar la búsqueda de jugadores elegibles con experiencia en el Viejo Continente, que busca contrarrestar los limitados resultados recientes en categorías juveniles.

El joven mediocampista tricolor dio el salto al Stade Rennais hace un par de años y rápidamente se consolidó como líder en la Sub-17. A pesar de haber sufrido una lesión que lo mantuvo fuera cerca de un año y medio, regresó con fuerza y sigue demostrando su calidad técnica, visión de juego y liderazgo dentro del campo.

Maxime Paredes ha formado parte de la estructura del Stade Rennais desde hace un par de años; actualmente es su capitán en el equipo Sub 17. https://www.instagram.com/maxime.paredes/

Esta convocatoria llega en un momento clave. Tras varios ciclos irregulares, la dirección de Selecciones Nacionales apuesta por una combinación entre el talento local y perfiles con mayor exigencia competitiva desde temprana edad. Jugadores como Paredes aportan atributos difíciles de encontrar en la Liga MX Sub-17: ritmo europeo, toma de decisiones bajo presión y exposición constante a sistemas tácticos avanzados.

Maxime Paredes tendrá ahora la oportunidad de integrarse a los entrenamientos y microciclos del Tri Sub-17. Su rol como mediocampista creativo y su capacidad para llevar la banda de capitán lo convierten en un perfil atractivo para el cuerpo técnico.

Mientras la afición sueña con ver a esta nueva generación brillar en un Mundial Sub-17, el presente marca un avance concreto: México sigue con su labor de detección de talentos en las mejores academias del mundo. La inclusión de Maxime Paredes es solo el último capítulo de una estrategia que busca construir un fútbol juvenil más competitivo y ambicioso.