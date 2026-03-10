Noche de leyenda en la NBA: Bam Adebayo deja atrás la marca de Kobe Bryant al encestar 83 puntos

Bam Adebayo ya puso su nombre en la historia de la NBA gracias a una velada sin igual en su carrera en la liga, en la que terminó con 83 puntos en la victoria del Miami Heat 150-129 sobre los Atlanta Hawks, con lo que se convirtió en el segundo basquetbolista con más puntos en un partido, solo superado por Wilt Chamberlain con sus 100 puntos.

El veterano delantero centro del Heat dejó atrás la marca que Kobe Bryant logró de 81 puntos con Los Ángeles Lakers el 22 de enero de 2006 ante los Toronto Raptors y su registro queda solo eclipsado por la centena de Chamberlain cuando jugaba con los Philadelphia Warriors al vencer 169-147 a los New York Knicks el 2 de marzo de 1962.

La exhibición de campo de Adebayo fue exquisita al encestar 20 de 43 disparos, incluidos siete de 22 triples, además de lograr 36 puntos en 43 intentos desde la línea de tiros libres. Su dominio ofensivo lo acompañó con nueve rebotes y tres asistencias.

"Fue una noche mágica, pero lo importante es el equipo", declaró Adebayo apenas terminó el juego.

El coacho Erik Spoelstra lo elogió: "Bam es nuestro ancla, pero hoy, fue una supernova".

Con esta actuación, el veterano Adebayo, con nueve campañas en la NBA, todas en Miami, se convirtió en el máximo anotador en la historia de la franquicia, dejando atrás los 61 puntos que LeBron James logró el 3 de marzo de 2014 en la victoria de 124-107 sobre los Charlotte Bobcats.

Después de los primeros tres periodos, ya tenía la nueva marca de la franquicia en sus manos, al terminar el periodo con 62 puntos y comenzar a soñar en llevar esta histórica velada a un siguiente nivel para superar los 81 puntos de Kobe y ser los únicos (junto a Chamberlain) con juegos de por lo menos 80 unidades en la historia.