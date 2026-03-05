¡Ya denle el Puskas! El golazo en Colombia que está volviendo locos a todos en el mundo

Seguramente Efráin Juárez estuvo atento al juego y vio cómo muchos, con la boca abierta, el golazo de Rodrigo Contreras de Millonarios para eliminar en la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana al Atlético Nacional.

No sólo fue el tremendo tiro desde atrás de medio campo, a unos 50 metros de distancia de la portería, sino que hizo dos de los tres tantos con los que Millonarios dejó tendido al Atlético Nacional para no jugar Sudamericana.

Contreras habría defestejar con un tono burlón para la afición y los jugadores del Nacional no lo aguantaron, en especial el arquero David Ospina, que sulfurado por los goles que le hizo, lo fue a encarar.

GOLAZO PARA PUSKAS

Pero regresemos al gol. El juego enfrentó a dos colombianos para acceder a la Copa Sudamericana en el campo del Nacional, el Atanasio Girardot. Millonarios llegó con perfil bajo, pero escapó con el botín gracias a Contreras, jugador argentino que tuvo una de las noches con las que sueñan muchos futbolistas.

A los 22 minutos, con el partido cerrado aún en la estrategia, Contreras recuperó el esférico que venía de un corner en contra para ganarle a William Tesillo. Sin nadie enfrente y tampoco con la proximidad de compañeros, recortó un tanto a la izquierda con el control en ese perfil y cuando nadie lo esperaba apenas levantó la mirada para cazar oteando al arquero David Ospina y pegarle con lujo de técnica al arco.

Contreras celebra su golazo. @MillosFC

El balón no se fue alto, pero si tendido en una línea que fue rápida y efectiva a pesar del regreso del guardameta que manoteó cerca del larguero sin conseguir desviar la pelota.

El golazo le comenzó a dar la vuelta al mundo y es candidato desde ahora al premio Puskas, el trofeo que otorga la FIFA al mejor gol del año futbolístico en honor de Ferenc Puskas, el histórico jugador húngaro.