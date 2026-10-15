Cruz Azul despide a su técnico: la cronología de la ‘traición’ celeste

No hay día en que las cosas en Cruz Azul se mantengan tranquilas y hoy ha alcanzado al equipo femenil, ya que han comenzando los problemas con la gestión de Raúl Gutiérrez.

Hace poco menos de dos meses que el ‘Potro’ fue anunciado como entrenador del Azul Femenil y es que todo iba encaminado a un buen proyecto, pero la polémica en el aniversario en el América desató todo.

De acuerdo con fuentes consultadas por Excélsior, la directora deportiva María Fernanda Pons, ha decidido dar un golpe sobre la mesa y cuidar la imagen del club.

Potro Gutiérrez usa el "Believe" de Ted Lasso. X: @AzulFemenil

El Potro en el aniversario americanista, el inicio del problema

El América acaba de cumplir 110 años de su creación y en el partido de la jornada 11 ante Monterrey en el Estadio Azteca decidieron hacer un homenaje a sus leyendas, siendo el Potro Gutiérrez uno de los invitados.

Fue ahí cuando Gutiérrez, siendo entrenador del Azul Femenil, salió a la cancha con la playera del América y comenzaron los disgustos por parte de la afición, enfatizando el desagrado de que estando en La Máquina, portará los colores del acérrimo rival.

Disculpas del Potro Gutiérrez que no funcionaron

Después de que el Potro Gutiérrez hiciera esto, la directiva celeste le pidió que diera unas disculpas públicas para que todo quedará arreglado, algo a lo que accedió, sin embargo, Mafer Pons no cumplió.

Ayer se tenía pactada una entrevista con el Potro Gutiérrez y una jugadora de Cruz Azul Femenil para un medio de comunicación, pero minutos antes de ingresar, se le notificó al DT que no hablará públicamente y que se tendría que reunir con la directiva.

Una señal de que el problema no había quedado resuelto. Este día, el Potro se reunió con la directiva y a pesar del deseo de querer continuar al frente del equipo femenil, se está finiquitando todo el tema salarial para dejar el banquillo celeste.

El Potro Gutiérrez ha quedado muy molestó con la directiva del equipo femenil, ya que no cumplieron con lo acordado. Si él salía a disculparse públicamente, todo quedaba bien; pero no se respetó ese “acuerdo” y ahora el DT mexicano se siente defraudado con este asunto.

Interinato para enfrentar a Rayadas

Este sábado, Cruz Azul Femenil visita la Sultana del Norte para medirse a las Rayadas como parte de la jornada 11, un partido donde ya no va a estar el Potro Gutiérrez

Ante ello, se ha tomado la decisión que Guadalupe Worbis se encargue del equipo para ese encuentro. Lupita era la entrenadora del Azul Femenil antes de la llegada de Gutiérrez, fue puesta en ese cargo tras la salida de Israel del Real.