FIFA estalla contra UEFA: Acusa campaña de acoso y desinformación para tirar a Infantino

La guerra entre FIFA y UEFA ha escalado a los tribunales de Estados Unidos. El máximo organismo del fútbol mundial acusó formalmente a la confederación europea de armar una campaña de desinformación y acoso para perjudicar la reputación de la institución y frenar la reelección de su presidente, Gianni Infantino.

El origen de la disputa es el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una ambiciosa iniciativa que pretendía abrir a inversionistas privados una parte de los derechos comerciales de torneos de élite como el Mundial varonil, el Mundial femenino y el nuevo Mundial de Clubes. Aunque el proyecto ya fue abandonado debido a la presión internacional, la batalla legal apenas comienza.

FIFA se defiende en los tribunales de Estados Unidos

A través de un documento legal presentado ante un tribunal federal estadounidense —al que tuvo acceso la agencia EFE—, la FIFA bateó por completo los señalamientos de la UEFA. El organismo dejó en claro que Gianni Infantino jamás buscó un beneficio económico personal con este plan y que cualquier propuesta de esta magnitud requería el visto bueno de los comités internos.

Este Tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales de la FIFA basándose en tales argumentos", sentencia el documento legal, apuntando a que el trasfondo de la UEFA es puramente político.

La UEFA va por la vía penal contra Infantino

Por su parte, la UEFA y sus 55 federaciones asociadas no se han quedado de brazos cruzados. El bloque europeo arremetió contra el proyecto FFE, argumentando que se cocinó "en secreto" entre un grupo privado de asesores e inversores, saltándose las consultas obligatorias del fútbol mundial.

La UEFA solicitó formalmente a la justicia estadounidense la autorización para obtener documentos y testimonios clave, con el objetivo de armar una denuncia penal en Suiza en contra de Infantino y otros altos mandos de la FIFA.

Blindaje total al presidente de la FIFA

Ante la amenaza penal, la defensa de la FIFA fue tajante al señalar que evaluar este tipo de inversiones es parte de las obligaciones financieras actuales del deporte:

Las insinuaciones de la UEFA de que el Sr. Infantino infringió alguna ley o principio ético carecen categóricamente de fundamento. Lejos de representar algo parecido a una mala gestión delictiva según la legislación suiza, habría sido un incumplimiento del deber si la FIFA no hubiera evaluado un proyecto como el de la FFE", argumentó el organismo.

Este nuevo choque entre estos organismos fractura aún más la gobernanza del futbol internacional, justo en la antesala de las próximas elecciones donde Gianni Infantino buscará un nuevo mandato al frente del balompié mundial.