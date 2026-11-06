Daniel Saborío suma su segunda medalla en Dakar 2026 y hace historia para la natación mexicana

Daniel Saborío continúa dejando huella en la natación juvenil mexicana. El representante nacional volvió a subir al podio de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, esta vez en los 200 metros estilo libre, donde registró un tiempo de 1:49.68 minutos para quedarse con el tercer lugar.

La prueba tuvo como ganador al ruso Bogdan Toropkin, quien consiguió el oro con 1:47.78 minutos, mientras que el húngaro Olivér Pápai obtuvo la plata con 1:48.43. Saborío completó el podio y sumó una nueva presea a su participación.

Daniel Saborío destacó este año en Santo Domingo, donde consiguió dos oros en pruebas de relevos. X @COM_Mexico

Daniel Saborío consigue dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Esta no fue la primera ocasión que el mexicano subió al podio en Dakar. El pasado 3 de noviembre conquistó el tercer lugar en los 400 metros estilo libre, con un tiempo de 3:52.72 minutos, resultado que también significó la primera medalla de México en esta edición de la competencia.

Esa actuación representó un logro histórico para el deporte nacional, ya que se convirtió en el primer nadador mexicano en conseguir una presea en los Juegos Olímpicos de la Juventud, competencia que celebró su primera edición en Singapur 2010.

Su participación comenzó con los 100 metros estilo libre, prueba en la que finalizó en la quinta posición con un registro de 50.75 segundos. De esta manera, completó sus tres pruebas individuales en Dakar con dos medallas de bronce.

Daniel Saborío llega a Dakar 2026 tras destacar en Santo Domingo

Antes de su participación en Dakar, el nadador regiomontano tuvo resultados destacados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conquistó dos medallas de oro en pruebas de relevos: 4x200 metros estilo libre varonil y 4x100 metros mixto estilo libre.

En el relevo varonil compartió equipo con Jorge Iga, Andrés Dupont y David Medina. El cuarteto registró 7:15.60 minutos y estableció un récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A estos resultados se sumó una medalla de plata individual en los 800 metros estilo libre, con un tiempo de 8:05.64 minutos.

Otro antecedente importante en su trayectoria llegó en el Campeonato Junior Pan Pacific de Vancouver 2026, donde estableció el récord absoluto mexicano de la categoría 17-18 años en los 200 metros estilo libre, con un registro de 1:49.57 minutos.

Con la conclusión de las pruebas de natación en Dakar, Saborío terminó su participación con dos medallas de bronce y tres pruebas individuales disputadas, resultados que amplían su experiencia internacional de cara a los próximos retos de su carrera.