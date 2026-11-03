Medalla histórica para México: Daniel Soborio, bronce en JO de la Juventud 2026

Daniel Saborio consiguió una medalla histórica para México, la primera en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El abanderado de nuestro país conquistó la presea de bronce en los 400 metros estilo libre, que se realizaron en el Complexe Tour de I’Oeuf.

Daniel Soborio finalizó la prueba con un tiempo de 3:52.72. El árabe Rami Bilal Alrahmouni conquistó la medalla de oro con 3:47.86, mientras que la plata fue para el ruso Bogdan Toropkin.

El récord mundial junior de la prueba, lo ostenta el chino Zhanshuo Zhang con 3:42.82, desde el 10 de noviembre de 2025.

“Estoy bastante feliz, pensando en todo el trabajo que se hizo y estoy muy agradecido por estar aquí. Sí lloré, fue muy difícil y llegar aquí es increíble. A todos los que me apoyaron, a Dios, a mi familia, a mis entrenadores que están ahí todo el tiempo, a mis papás, y a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí, estoy muy agradecido con todos”, indicó Daniel Soborio en un video que difundió la cuenta @todomenosfut.

El nadador afirmó que los mexicanos pueden estar en lo más alto.

Por su parte, el Comité Olímpico Mexicano señaló: “Daniel nos regala nuestra primera medalla en Dakar 2026. Nuestro abanderado Daniel Saborio consiguió el bronce en los 400 metros estilo libre con un tiempo de 3:53.72. ¡Qué emoción verte en el podio! Estamos muy orgullosos de ti”.

La judoca Ariadna Chávez y el nadador mexicano encabezaron el desfile de la delegación de nuestro país, que está integrada por 62 deportistas.

Dakar 2026 es la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano, después de las que se realizaron en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.