Dubois fulmina a Wardley en dos rounds: quiere ‘más dinero’

Daniel Dubois fue en serio desde que sonó la campana y a los 17 segundos de haber iniciado la pelea, mandó a la lona a su compatriota Fabio Wardley en el O2 Arena de Londres. Para el segundo round, el campeón no dio opción y la toalla voló, con lo que se detuvo el combate para que siga reinando en los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Ahora soy el campeón y quiero conseguir peleas grandes. En esta etapa de mi carrera (quiero) mucho dinero, peleas grandes”, mencionó el monarca, quien tiene en la mira la unificación de su división, cuyos títulos del CMB, AMB y FIB dejó vacantes el ucraniano Oleksandr Usyk.

Daniel Dubois fue una máquina de golpes, que no dejó respirar a Fabio Wardley Reuters

Récord de Daniel Dubois: 24-3-0, con 23 nocauts.

Récord de Fabio Wardley: 20-2-1, con 19 nocauts.

Daniel Dubois no dejó opción a su rival en la esperada revancha, tras el combate que sostuvieron a principios de 2026.

“Tuve malas intenciones desde el principio. La primera vez estábamos contra las cuerdas; esta vez solo teníamos que salir ahí y demostrar que vamos en serio, y eso fue lo que hicimos esta noche”, añadió.

La pelea entre Daniel Dubois y Fabio Wardley llegó a su fin en el segundo round, cuando voló una toalla al ring del O2 Arena de Londres Reuters

A los 17 segundos de la pelea, “Dinamita” conectó un derechazo en la barbilla, que llevó a Wardley a la lona. En los instantes siguientes del primer round, Daniel pareció una máquina de golpes para dañar a su rival.

Para el segundo episodio, el boxeador de 29 años siguió con la tónica que dejó en serios apuros a Wardley, hasta que la toalla voló al ring a los 2:21 segundos.

“No esperaba perder de esta manera. No hay vergüenza en una derrota cuando te entregas por completo y te pones a prueba contra los mejores”, dijo Wardley.