David Picasso defiende los eventos de boxeo con celebridades por acercar nuevos públicos

El boxeador mexicano David Picasso busca consolidar The JAB Experience como un espacio que combine el boxeo con la música y el entretenimiento, con oportunidades para peleadores y artistas de distintas trayectorias.

Tras protagonizar la primera edición del evento frente al colombiano Maicol Rincón, el pugilista señaló que su objetivo es dar continuidad al proyecto y acercar a más personas al deporte.

En entrevista con Excélsior, Picasso explicó que llevaba varios meses en conversaciones con JAB para organizar una función que integrara combates y presentaciones musicales, con él como protagonista de la pelea estelar. La primera edición reunió a invitados musicales y boxeadores jóvenes, entre ellos Derek “Starboy” Juárez, sobrino de la mexicana Mariana “Barby” Juárez.

Después de tantos meses y tanto trabajo que estuvo desarrollando de todo el equipo, por fin pudimos sacar la función adelante. Tuvimos esa oportunidad de que fuera yo el que dirigiera la función.

El proyecto se desarrolló antes del siguiente compromiso internacional del mexicano, quien enfrentará al invicto filipino Carl Martin el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, dentro de la cartelera México vs. The World, encabezada por Saúl “Canelo” Álvarez.

Picasso defiende el impacto del boxeo entre celebridades

La combinación del boxeo y espectáculos musicales ha ganado presencia mediante eventos que son protagonizados por cantantes, actores, creadores de contenido y personas cuyo trabajo principal no es el boxeo.

En México, uno de los ejemplos es Supernova Boxing, que reúne a celebridades en combates bajo la regulación del Consejo Mundial de Boxeo.

Picasso considera que estas iniciativas pueden generar críticas entre los seguidores más tradicionales del pugilismo, pero destaca su capacidad para atraer nuevos públicos. Desde su perspectiva, el valor de estos espectáculos no se limita al entretenimiento, sino que también puede motivar a niños y jóvenes a practicar deporte.

Lo más importante de esto, más allá de todo el morbo que se genera y todas los malos comentarios, es que al final de cuentas están trayendo gente al deporte, no están llevando gente a que hagan malas cosas o a que se metan en vicios o en malos pasos.

El mexicano también conoce de cerca el efecto que pueden tener estas experiencias. Participó en la preparación del streamer Roberto Cein, quien compitió en La Velada del Año organizada por Ibai Llanos en España.

David Picasso efrentará a Carl Martin en México vs. The World. Mexsport

La inspiración de los creadores de contenido

Picasso relató que algunos jóvenes se han acercado al boxeo después de observar la transformación física de Roberto Cein durante su preparación. Para el pugilista, esos testimonios muestran que el impacto de estas iniciativas puede ir más allá de quienes aspiran a competir profesionalmente.

Muchos niños me han dicho: ‘yo empecé a boxear porque Roberto yo lo veía y me gustó el cambio físico que tuvo.’ A lo mejor no quieren ser boxeadores profesionales, pero les gustó la disciplina que alcanzaron.

El boxeador considera que despertar interés por la actividad física y fomentar la disciplina entre las nuevas generaciones es un resultado positivo, incluso cuando los participantes no buscan dedicarse profesionalmente al deporte.

Con esa perspectiva, Picasso pretende organizar nuevas ediciones de The JAB Experience, mantener la combinación de boxeo y música y abrir espacios tanto para talentos emergentes como para artistas y peleadores consolidados.