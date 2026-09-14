¡Regresa a casa! Juan Reynoso es presentado como nuevo DT del Necaxa

Juan Reynoso fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Necaxa para lo que resta del torneo Apertura 2026. El técnico peruano llega al conjunto de Aguascalientes después de la salida del uruguayo Martín Varini, quien fue despedido debido a los malos resultados registrados durante el inicio de la competencia.

Hasta el momento de la destitución de Varini, los Rayos ocupaban el decimotercer lugar de la clasificación con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Es un día muy importante para el necaxismo. Estamos muy ilusionados, siempre una figura como Juan Reynoso que sabe lo que representa el necaxismo, es la pieza perfecta, la pieza que nos hace falta para llegar a donde queremos”, declaró José Hanán, director deportivo del Necaxa.

Juan Reynoso vuelve al Necaxa

El nuevo entrenador tendrá como principal objetivo mejorar el rendimiento del equipo y recuperar posiciones en la tabla. A sus 56 años, Reynoso es un viejo conocido del futbol mexicano y, especialmente, del Necaxa, pues defendió la camiseta del club durante su etapa como futbolista.

Además de su pasado con los Rayos, el estratega peruano dirigió anteriormente al Puebla y al Cruz Azul, equipo con el que también tuvo una destacada etapa como jugador.

Su regreso a Aguascalientes tiene además un significado especial para Reynoso, quien recordó durante su presentación los años que vivió en la ciudad junto con su familia.

Es difícil expresar el cúmulo de emociones que me embarga, más allá de lo que fue retirarme aquí como jugador y ahora iniciar una nueva etapa como cuerpo técnico. En Aguascalientes nació mi último hijo y a mis hijas las llevé a la primaria, vivimos cuatro años maravillosos”, manifestó.

Reynoso buscará cambiar el rumbo del Necaxa

El técnico peruano encontrará en su nuevo plantel a futbolistas como el uruguayo Agustín Oliveros y los colombianos Kevin Ante, Juan Pablo Torres y Juan David Valencia, con quienes buscará darle una nueva identidad al equipo.

A lo largo de su carrera como entrenador, Reynoso ha dirigido a distintos clubes de Perú, entre ellos Universitario, Juan Aurich, Sporting Cristal, Melgar y Cusco. También ha conquistado títulos de liga con Universitario, Melgar y Cruz Azul, además de recibir reconocimientos como entrenador del año en Perú y México.

Su experiencia más reciente fue al frente del Melgar, equipo del que salió en mayo de este año.

“No es un momento fácil”: Reynoso

El nuevo estratega de los Rayos reconoció que llega en un momento complicado, aunque aseguró que buscará generar una mejoría inmediata en el funcionamiento y los resultados del equipo.

El regresar aquí con las condiciones que hay a nivel institucional nos genera una responsabilidad mayor y ojalá en el corto plazo lo podamos reflejar en rendimiento y resultados. No es un momento fácil, si hubiera sido fácil, no estuviéramos llegando, pero trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo para que se plasme una mejora inmediata y puedan venir los resultados”, declaró Reynoso.

El peruano comenzará su trabajo de inmediato y tendrá su primer desafío el próximo sábado, cuando Necaxa visite al San Luis en la novena jornada del Apertura 2026.

La llegada de Juan Reynoso representa una nueva oportunidad para los Rayos, que buscarán cambiar el rumbo de su temporada y recuperar terreno en la clasificación bajo el mando de un viejo conocido del club.