“Cumplí un sueño”: Kevin Castañeda llega a Chivas y avisa que va por el título

Las Chivas han iniciado el mercado de fichajes con paso firme al concretar la llegada de Kevin Castañeda como su primer refuerzo de cara al Apertura 2026.

Proveniente de los Xolos, el mediocampista ofensivo representa un refuerzo de calidad y jerarquía para el proyecto de Gabriel Milito, fortaleciendo el enlace entre el mediocampo y el ataque rojiblanco.

Kevin Castañeda se lució con un doblete Mexsport

Con esta operación, la directiva rojiblanca envía un claro mensaje de ambición. Al no poder conquistar el título este torneo, donde eran favoritos, debido al Mundial, ya que les quitaron cinco jugadores titulares, ahora el Guadalajara está haciendo un plantel muy competitivo.

Kevin Castañeda confirma que su sueño era jugar en Chivas

El volante aterrizó este martes en la Perla Tapatía visiblemente emocionado, cumpliendo un anhelo personal. En sus primeras palabras como jugador del Rebaño Sagrado, Castañeda no ocultó su alegría.

Estoy muy feliz e ilusionado con esta nueva etapa. Es un sueño de niño”, expresó.

Se sabía que Castañeda era un jugador muy deseado por varios clubes de la Liga MX, sin embargo, el propio Kevin afirmó que él eligió fichar por Chivas.

Creo que elegí bien venir acá porque las exigencias son muy altas ”, afirmó.

Por último, sabe que el Rebaño, con Gabriel Milito, está haciendo bien las cosas y sentenció que con su llegada, el equipo está para ser campeón.

Estamos para ser campeones y ahora empieza todo. Gracias por venir”, finalizó.

Kevin Castañeda destacó el entendimiento que tiene con Gilberto Mora Mexsport

Castañeda hará exámenes médicos y después pretemporada

Una vez superados los protocolos de rigor, Kevin Castañeda se someterá a los exámenes médicos correspondientes para oficializar su vínculo con el club. Se espera que en las próximas horas pase las pruebas físicas y médicas sin contratiempos.

Tras la aprobación médica, el volante se incorporará de inmediato a los trabajos de pretemporada que realiza el equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito.