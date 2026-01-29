Cucurella envió un mensaje al técnico del Puebla

Marc Cucurella, defensa del Chelsea, no se olvida de los maestros que tuvo en su formación como futbolista. Uno de ellos es el técnico del Puebla, Albert Espigares, a quien le envió un nuevo mensaje tras el pase del cuadro inglés a los Octavos de final de la Champions League.

“Muy feliz, al final empezamos en las categorías inferiores, por suerte o por mucho trabajo, los dos hemos llegado al máximo nivel. Se lo merece y que disfrute esta oportunidad”, indicó el jugador español en entrevista para TNT Sports.

El Chelsea se clasificó de manera directa a los Octavos de final de la Champions Reuters

Cucurella y Espigares coincidieron en las fuerzas básicas del Espanyol del Barcelona y no es la primera vez que el defensor le dedica unas palabras a su extécnico.

Albert Espigares arribó al Puebla en 2024 como director de Fuerzas Básicas y tras su labor en La Franja, el equipo lo elevó para que sea el primer técnico a partir del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sustituyendo a Hernán Cristante.

Marc Cucurella reconoció que Albert Espigares se merece la oportunidad en Puebla Mexsport

“Quería felicitarte por tu nombramiento como director técnico del Puebla, muchos años de trabajo han tenido sus frutos. Estoy muy orgulloso y muy feliz, aún recuerdo todos los entrenamientos que hacíamos, los partidos y las grandes experiencias, al final fuiste una pieza muy importante en mi larga carrera. Como entrenador sabes sacar lo mejor de los jugares”, fue el mensaje que le dio el jugador del Chelsea.

Durante su paso por Fuerzas Básicas, el técnico impulsó el debut de 10 canteranos, un trabajo que resaltó Cucurella.

“Es muy intenso, conoce la casa, le gusta trabajar mucho con los niños y no tengo ninguna duda de que el éxito está asegurado. Mucha suerte”, agregó.

Albert Espigares llegó a México en 2010, contratado por Santos Laguna. Después pasó al Atlas.