¿Cuánto pagará Toluca por Federico Viñas? El segundo fichaje más caro de los Diablos

El Toluca llega con todo al Apertura 2026. Los Diablos Rojos han armado un plantel ambicioso y competitivo, con refuerzos de peso que buscan pelear por el título desde el primer día.

Y por si fuera poco, están cerca de cerrar otro refuerzo de alto impacto. Las negociaciones que maneja Antonio Mohamed para volver a tener una plantilla de alto impacto parecen comenzar de buena manera.

Federico Viñas anotó 16 goles en 33 partidos con León antes de emigrar a España. Mexsport

Federico Viñas, a un paso de Toluca

Las conversaciones entre Toluca, León y Federico Viñas han llegado a buen puerto, ya que existe un acuerdo cercano por el delantero uruguayo.

El mundialista con Uruguay sería adquirido de manera definitiva para reforzar el frente ofensivo de los escarlatas de cara al Apertura 2026.

La directiva choricera, liderada por Francisco Suinaga, ve en Viñas al '9' ideal para completar su plantilla.

Este fichaje representaría un bombazo en el mercado de la Liga MX. Viñas, quien ya conoce el futbol mexicano, llegaría para formar una dupla peligrosa con Paulinho y darle mayor profundidad al ataque toluqueño.

Federico Viñas, el segundo fichaje más caro de Toluca

De acuerdo con Paco Vela, el Toluca estaría desembolsando unos 13 millones de dólares para fichar a Federico Viñas, siendo así el segundo fichaje más caro en la historia del club.

Helinho es el más caro, pagaron poco más de 15 mdd. El uruguayo quedaría en segundo lugar, mientras que Paulinho en tercero (9 mdd).

Federico Viñas regresa a México

Federico Viñas regresa al futbol mexicano después de una etapa irregular en Europa. Tras brillar en América y León, el uruguayo fue cedido al Real Oviedo de la Primera División de España en 2024, donde buscaba consolidarse en el Viejo Continente.

Sin embargo, su paso por el Oviedo no cumplió las expectativas iniciales. A pesar de algunos destellos y participación en la temporada, el delantero no logró el impacto deseado en la liga española.

Antes de Europa, Viñas dejó huella en la Liga MX con América y León. En las Águilas debutó con fuerza y ganó títulos, mientras que en La Fiera se consolidó como uno de los delanteros más efectivos del torneo. Ahora, con Toluca, buscará retomar su mejor versión y brillar nuevamente en el balompié mexicano.