David Benavidez sepulta posible pelea contra 'Canelo'

A poco más de una semana de la pelea de Canelo Álvarez ante Christian Mbilli, David Benavidez salió a acaparar cada uno de los reflectores y aseguró que el tan ansiado y comentado combate ante el pugilista mexicano… simple y sencillamente no se dará.

Este sábado 31 de octubre, Saúl Álvarez saltará al cuadrilátero de la Kingdom Arena de Riad (Arabia Saudita) para protagonizar la pelea estelar ante el camerunés Christian Mbilli, combate para el que se estima que habrá poco más de 20,000 aficionados en el recinto.

Saúl "Canelo" Álvarez todavía no se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para su pelea contra Christian Mbilli del próximo 31 de octubre Captura de pantalla

En el marco de la pelea, fue David Benadivez quien salió a acaparar los reflectores, apagando los rumores y dejando claro que la pelea ante Canelo –de la que tanto se ha especulado- no se dará en ningún momento, por lo que cualquier anuncio será información falsa:

“Puedo decir con confianza que la pelea ante Canelo no se dará jamás (…) no quiero seguir llamando a alguien que no quiere pelear”, comentó en The Last Stand podcast.

¿Qué dice Canelo a las palabras de Benavidez?

El día clave en el año para Canelo está a punto de llegar y, de momento, el mexicano aún no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en diversas ocasiones ha aclarado que en ningún instante rehúye a las contiendas, sea el rival que sea.

Antes de que termine el mes, Saúl Álvarez –seguramente- hará un nuevo llamado al estadounidense para que se suban al ring y definan quién es el que manda dentro de las 168 libras, pelea que podría llevarse a cabo en los meses de mayo o septiembre de 2027.

Canelo Álvarez se medirá ante Christian Mbili en busca de retomar el trono de las 168 libras. Mexsport

Tras la derrota ante Terence Crawford, el tapatío intentará imponerse ante un invicto Christian Mbilli, quien ostenta un récord de 29-0-1, siendo su última presentación (contra Lester Martínez) en la única en la que no logró terminar con el puño en alto en solitario.

BFG