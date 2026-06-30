Al quinto partido y otra vez abuelo, la mejor noche de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Javier Aguirre vivió la victoria 2-0 sobre Ecuador al límite. Los ojos un tanto rojos, expresivos, reflejan el esmero que ha dedicado por predicar su idea y verla reflejada en la felicidad de más de 80 mil espectadores en el Estadio Ciudad de México, para romper 40 años de maleficio mundialista al avanzar al quinto partido.

“Significa mucho para mí, duele mucho porque ya tocó quedarse fuera, hoy esta comunión con la gente es increíble”, admitió Aguirre como una cúspide tras dos mundiales dirigidos con el Tricolor.

Sin embargo, el estratega no olvidó los apuntes en tinta roja, aspectos que insiste debe mejorar su vestidor en el Mundial 2026.

“Es un grupo que lo merece y por esta conexión con la afición, estamos en los mejores del mundo, estamos animados, concentrados, es una familia, es difícil esta palaba en el futbol, es espectacular, jugamos bien al futbol, no hay mañana para nadie… Pero quedo un poquito insatisfecho en esas contras que pudimos matar, la afición, el pueblo mexicano, ya merecía una noche de éstas. Ayer nació mi tercer nieto así que también estoy muy contento”.

Revelado el extra de motivación, pero bromista también al mencionar que lo único que le falta para amarrar la noche histórica es un whisky, Javier Aguirre compartió detalles que fueron clave en la eliminación de Ecuador en los 16vos de final.

“Es demasiado y sin ser pretencioso, fue un partido redondo, en mi carrera lo supera el de Copa Oro por sentir cerca a la gente, las transiciones ofensivas y esos ataques estuvieron bien”, expresó junto a un breve análisis sobre el posible rival de octavos de final, Inglaterra o RD Congo.

El Vasco Aguirre también resaltó la actitud de la Selección Mexicana, por no perder la idea ofensiva, al tiempo que se rindió con las actuaciones del portero Raúl Rangel y la línea defensiva de Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez.

"Fui a dirigir a Japón y a la selección de Egipto, trabajar sin saber el contexto es complicado, soy de llegar mucho al jugador y preguntarle cosas, con la traducción famosa es complejo, es importante saber dónde venimos, felicito a muchos de ustedes por el seguimiento a las familias.

"Nuestra misión es jugar y entregar todo, si así jugamos y ganamos, mejor. Nuestra obligación es dar lo mejor, defender la continuidad, ustedes se dedican a los titulares en sus medios y no soy quién para juzgar, nuestra obligación es entregar lo mejor, luchar. La trascendencia", añadió con una referencia de su extécnico en la Selección Bora Milutinovic: "yo respeto".