¿Cuánto cuesta ver a México en octavos del Mundial? Boletos llegan hasta 273 mil pesos

La victoria de México ante Ecuador desató una locura que también se refleja fuera de la cancha.

Horas después del triunfo 2-0 del Tri, los boletos para el partido de octavos de final en el Estadio Ciudad de México comenzaron a cotizarse en cifras que alcanzan niveles históricos en el mercado secundario.

Precios por las nubes

El precio para ver a la Selección Mexicana el domingo 5 de julio va desde aproximadamente 85 mil pesos mexicanos hasta 273 mil pesos, dependiendo de la ubicación dentro del inmueble.

El boleto más accesible en Stub Hub dentro de este mercado se encuentra en la zona alta del estadio, en una posición cercana a la pantalla gigante, mientras que las entradas más caras están prácticamente a nivel de cancha, cerca de la acción y con una vista privilegiada.

La demanda aumentó después de una noche que México tardará en olvidar.

El equipo dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en una actuación que rompió registros, México consiguió por primera vez una ventaja de dos goles al descanso en un partido de eliminación directa de un Mundial y se convirtió en el primer equipo de Concacaf en eliminar a una selección de Conmebol en esta fase.

El reto es mayor

El domingo, México buscará algo que nunca ha conseguido en una misma edición mundialista que es ganar dos partidos de eliminación directa y avanzar por segunda vez en el torneo a los cuartos de final después de superar una ronda previa.

Precios en el mercado secundario para ver el domingo a México. Especial

Página de la FIFA colapsada

La fiebre por el partido ya se trasladó a la plataforma oficial.

Durante la noche, la página de venta de boletos de FIFA registró una alta afluencia de aficionados intentando encontrar entradas para el encuentro, con usuarios buscando acceder al sistema y asegurar un lugar para acompañar al Tri en una nueva cita histórica.

La pregunta que muchos aficionados se hacen ahora tiene un precio:

¿Cuánto vale estar dentro del estadio cuando México intenta escribir otro capítulo de su historia mundialista?

La respuesta, en el mercado secundario, llega hasta los 273 mil pesos.