Zlatan Ibrahimović elogia a México: “Demostraron desde el primer minuto quién era el dueño del partido”

Zlatan Ibrahimović quedó impresionado con la actuación de la Selección Mexicana y destacó el dominio del equipo dirigido por Javier Aguirre después de la victoria ante Ecuador.

El exdelantero sueco analizó para Fox Sports Estados Unidos, el desempeño mexicano y resaltó la forma en que el equipo impuso condiciones desde el inicio, tanto en defensa como en ataque.

En defensa y también en ataque. Desde el primer minuto demostraron quién era el jefe del partido. Consiguieron los dos goles y después, en la segunda mitad, bajaron un poco el ritmo, pero al final ganaron”, explicó Zlatan.

Para Ibrahimović, México mostró ante Ecuador su versión más completa en lo que va del torneo y dejó una imagen que le genera respeto de cara a la siguiente fase.

Esta selección de México tuvo su mejor actuación hasta ahora en el torneo”, afirmó.

El reconocimiento llega después de un partido en el que México resolvió con autoridad un duelo de eliminación directa, con una actuación que combinó solidez defensiva, presión y contundencia ofensiva.

Las palabras de Zlatan toman relevancia por el peso de su trayectoria internacional. Un futbolista que enfrentó a algunas de las mejores selecciones del mundo y que ahora observa desde otra perspectiva el crecimiento del equipo mexicano.