Padres de San Diego busca ser el equipo de México

Los nuevos dueños de los Padres de San Diego, los empresarios José E. Feliciano y su esposa Kwanza Jones tienen el firme objetivo de posicionar al equipo como una franquicia de México.

El pasado 17 de agosto, los propietarios de la Major League Baseball (MLB) aprobaron por unanimidad la venta de los Padres de San Diego al grupo encabezado por el José E. Feliciano y su esposa.

Ayer, en el Petco Park, ambos inversionistas ofrecieron su primera conferencia de prensa.

Son oportunidades increíbles. Somos el único equipo con un territorio tan cerca de México. Nuestra ambición es ser el equipo de México, de Latinoamérica, del Caribe. No solo de aficionados, también del talento.

“A veces nosotros mismos no creemos que podemos hacer algo. Creo que la ciudad de San Diego, las comunidades de Baja, países como México y Puerto Rico, a veces el mundo nos posiciona como pequeños, pero no somos pequeños, somos muy grandes y tenemos muy grandes ambiciones”, mencionó el sonriente José E. Feliciano.

La venta se concretó con una cifra récord para la MLB de 3 mil 900 millones de dólares, superando acuerdos previos de franquicias en las Grandes Ligas.

La MLB informó que la estructura directiva se mantendrá sin modificaciones. Erik Greupner continuará como Director Ejecutivo (CEO) y A.J. Preller se mantendrá como Presidente de Operaciones de Béisbol y Gerente General.

Fue la primera ocasión que ofrecieron una conferencia de prensa Matt Thomas/San Diego Padres

¿Quién es José E. Feliciano?

El empresario José E. Feliciano es cofundador de Clearlake Capital y parte del grupo propietario del club Chelsea FC de Inglaterra, fue designado oficialmente como la persona al mando (control person) ante la MLB.

José E. Feliciano nació en Bayamón, Puerto Rico, es ingeniero mecánico aeroespacial por la Universidad de Princeton, graduado con honores en 1994.

Comenzó en banca de inversión en Goldman Sachs dentro de los grupos de Fusiones & Adquisiciones y Finanzas Corporativas. Más tarde fue socio en Tennenbaum Capital.

Donó 20 millones de dólares a la Universidad de Princeton para la construcción de dos residencias universitarias, marcando la mayor donación realizada a la institución por exalumnos de origen latino o afroamericano.

Tras el paso del Huracán María, en 2017, lideró iniciativas financieras que recaudaron más de 10 millones de dólares para la reconstrucción de la isla.