Vecinos y el Real Madrid sufren por el ruido del nuevo circuito de F1 en Madrid

El nuevo circuito de Madrid que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 ha tenido una primera prueba este inicio de semana con dos días de entrenamientos de la Fórmula 3 y, los primeros rodajes han generado conflicto con los vecinos quienes ya han mostrado su descontento con el ruido.

La categoría antesala de la Fórmula 1 rodó este lunes y martes en dos sesiones de prueba que han servido para un primer análisis del trazado que se ha creado en la zona del IFEMA Madrid. El trazado reemplaza a Barcelona como la sede oficial del Gran Premio de España.

Las recientes pruebas de Fórmula 3 en el circuito de Madring generaron el malestar de los vecinos de las inmediaciones por los elevados niveles sonoros. Ante esta situación, el medio 20 minutos reportó la postura de Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

El funcionario justificó las molestias al argumentar que "se trata de pruebas con un carácter netamente técnico, a los únicos efectos de validar y homologar el circuito" previo al Gran Premio de España.

Asimismo, Carabante puntualizó que los ensayos cuentan con las licencias municipales correspondientes y que las mediciones se efectúan en la situación más compleja de la competencia, debido a que "las condiciones acústicas se están comprobando con la peor posibilidad que se va a producir", ya que en su opinión los vehículos de F3 emiten un estruendo mayor al de la F1.

El ruido afectó al Real Madrid

Sin embargo, el ruido de los motores también afectó el entrenamiento del Real Madrid. En un video distribuido por la cadena DAZN se dejó ver como los jugadores y hasta el propio técnico José Mourinho se mostraron sorprendidos por el ruido de los Fórmula 3, la categoría de monoplazas de menor caballaje y potencia de las que son soporte de la F1.

La Ciudad Real Madrid se encuentra cercana al circuito que se ha desarrollado en IFEMA.

¿Cuándo es el Gran Premio de España de F1 2026?

El Gran Premio de España en Madrid se realizará del 11 al 13 de septiembre, siendo la primera ocasión que se realice en el trazado creado en la capital española.