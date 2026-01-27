¿Cuáles son los criterios de desempate en la Champions League?
Si dos o más equipos terminan igualados en puntos, hay varios criterios para su desempate en la Champions League
La Fase de Liga de la Champions League vive su etapa final de la temporada 2025-26, cuando este miércoles se disputen 18 partidos simultáneos, donde se conocerá a los equipos que pasan directo a los Octavos de final, los que deberán de ir al ‘play-off’ de repesca y los que quedan eliminados.
- Top 8 = pasan directo a Octavos.
- Del 9 al 24 general = Van al Play-off de repesca.
- Del 25 al 36 = Eliminados.
También podría darse el caso de que dos equipos o más empaten en puntos al finalizar la octava jornada de la Fase de Liga de la Champions, por lo que hay diferentes criterios para que se determine un desempate.
Actualmente, Arsenal y Bayern Múnich ya tienen su boleto asegurado a los Octavos de final. El cuadro inglés es primero general con 21 puntos y el equipo bávaro es segundo con 18 unidades.
LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA CHAMPIONS LEAGUE
- Mejor diferencia de goles.
- Mayor número de goles anotados en general.
- Mayor número de goles anotados como visitante.
- Mayor número de victorias en la Fase de Liga.
- Mayor número de victorias como visitante en Fase de Liga.
- Puntos obtenidos colectivamente por los rivales.
- Diferencia de goles colectiva de los rivales.
- Goles marcados colectivamente para los rivales.
- Menor número de puntos disciplinarios (tarjeta amarilla = 1 punto; roja directa o doble amarilla = 3 puntos).
- Coeficiente UEFA del club.
CALENDARIO DE LA JORNADA 8 DE LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026:
- PSG vs. Newcastle / 2 de la tarde.
- Manchester City vs. Galatasaray / 2 de la tarde.
- Liverpool vs. Qarabag / 2 de la tarde.
- Borussia Dortmund vs. Inter de Milán / 2 de la tarde.
- Barcelona vs. Copenhagen / 2 de la tarde.
- Arsenal vs. Kairat Almaty.
- Bayer Leverkusen vs. Villarreal / 2 de la tarde.
- Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt.
- Benfica vs. Real Madrid / 2 de la tarde.
- Eintracht Frankfut vs. Tottenham / 2 de la tarde.
- Brujas vs. Marsella / 2 de la tarde.
- PSV vs. Bayern Múnich / 2 de la tarde.
- Ajax vs. Olympiacos / 2 de la tarde.
- Nápoles vs. Chelsea / 2 de la tarde.
- Mónaco vs. Juventus / 2 de la tarde.
- Union SG vs. Atalanta / 2 de la tarde.
- Athletic Club vs. Sporting CP / 2 de la tarde.
- Pafos vs. Slavia Praha / 2 de la tarde.