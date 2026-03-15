Zapatos rojos o multa de $10,000 dólares: Las excéntricas reglas internas en Xolos

El número 3 y el color rojo en Xolos de Tijuana son símbolo de algo que roza lo bendito, al grado de multas de $10,000 dólares, premios por anotar en el segundo 3, minuto 3 ó 33 y un número que solamente utilizaba el dueño, mismo por el que Jonathan Orozco pagó $500,000 dólares, casi 9 millones de pesos.

Hablando con conocimiento de causa, Miguel Piojo Herrera, quien dirigió a Xolos en un par de etapas, reveló detalles sobre lo que se vive en Tijuana, equipo que tiene -por contrato- que todos sus jugadores juegan con zapatos de color rojo.

El incumplir se convierte en un tipo de sacrilegio en las entrañas que podría costar $10,000 dólares o la rescisión del contrato en caso de reincidir:

“En Tijuana predomina el rojo hasta en los zapatos, que por contrato deben ser de ese color. Si no los usas, tienes una multa de $10,000 dólares, y la segunda vez que los uses (tacos de otro color y no rojos) te rescinden el contrato. Está en el contrato”, contó Miguel Herrera en el podcast OffTheRecord.

No todo es castigo para el conjunto campeón de Liga MX en el Apertura 2012, ya que en caso de que anotaran en el segundo 3, minuto 3 o en el 33’ de tiempo corrido, cada uno de los futbolistas contaban con un premio; también si el marcador final era de 3 goles a favor:

“Cuando el equipo hacía gol en el segundo 3, en el minuto 3 en el 33’ o ganábamos por 3 goles de diferencia, había premio”.

El número 1 le costó casi 9 millones de pesos a Jonathan Orozco

Otro de los detalles característicos que existen en la historia de Xolos es la del número 1, mismo que Jonathan Orozco le tuvo que pagar al dueño del conjunto fundado en 2007 y que en 2011 consiguió su sitio en la Primera División del futbol mexicano, puesto que jamás abandonó.

Siendo uno de los deseos más grandes del mandamás, Jonathan Orozco contó con la oportunidad de comprar el dorsal, con la promesa de que ningún otro futbolista en la historia de Xolos en Primera División tendría la oportunidad de lucirlo:

“Quiero que vengas el 1 es tuyo, es el único jugador en la historia que lo va usar en Primera División… di que te lo vendí en 500 mil dólares, por que lo quiso usar Cirilo (Saucedo), lo quisieron usar todos pero les decía que costaba un millón de dólares’”, mencionó Jonathan Orozco.

Jonathan Orozco será el único jugador en utilizar el número 1 en la historia de Xolos en Primera División. Mexsport

BFG