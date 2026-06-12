Cruz Martínez, joya del Atlas, entrena con Colombia previo al debut cafetero en el Mundial

Cruz Martínez se desempeña en las juveniles del Atlas. Registró destacadas actuaciones en la Sub-19, pero sin debut todavía en Primera División.

El dorsal 232, también con la nacionalidad estadounidense, lució con gran actitud y disponibilidad ante las indicaciones del cuerpo técnico. Además de ser anfitrión, Cruz Martínez dejó ver su seguridad y buen ritmo a lado de Camilo Vargas, meta estelar de Colombia y del Atlas en la Liga MX.

Cruz Martínez portero del Atlas entrenó con la Selección de Colombia Héctor López Ramírez

Esta aparición como sparring será común en los diversos campamentos del Mundial 2026. Cada selección tiene la oportunidad de solicitar facilidades (jugadores sub-19 y sub-21) y aspectos de logística.

De este modo, los porteros Camilo Vargas y Álvaro Montero ponen manos a la obra para el debut mundialista contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Mientras que en el segundo duelo se celebrará en Guadalajara ante la RD Congo.

El juvenil del Atlas pudo entrenar con los porteros del combinado colombiano Héctor López Ramírez

El resto de seleccionados del conjunto cafetero, entrenado por Néstor Lorenzo, entrenó con normalidad en casa del Atlas; desde ayer Jhon Córdoba entrenó al parejo tras sufrir molestias físicas.

Cabe señalar que la Selección Colombiana se ha mantenido bajo con una fuerte custodia de la Guardia Nacional.