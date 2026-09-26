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Cruz Azul vs Toluca EN VIVO: Minuto a minuto de la Jornada 10 del Apertura 2026

Cruz Azul y Toluca se enfrentan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sigue aquí en vivo todos los detalles, goles, jugadas y momentos clave del partido

Por: Édgar Berrios

Cruz Azul se enfrenta a Toluca en la Liga MX
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Cruz Azul
20
Toluca
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medio tiempo
Medio Tiempo

Se termina el primer tiempo. Cruz Azul gana 2-0 al Toluca

45'

Se cumplen los primeros 45 minutos y Cruz Azul sigue arriba en el marcador 2-0

42'

Alexis Vega remata en los linderos del área y el portero Gudiño desvió el balón

38'GOL DE CRUZ AZUL

Ibáñez mandó centro al área y Gabriel 'Toro' Fernández de cabeza anotó el 2-0

34'

Charly Rodríguez disparó de larga distancia y el portero Luis García atajó de buena manera

28'

Tiro libre cobrado por Helinho que se va muy arriba de la portería celeste

24'

Helinho remata en el área de Cruz Azul y Willer Ditta tapó el balón. Posteriormente se marcó fuera de lugar

20'Toluca busca hacer peligro, pero Cruz Azul lo contiene
Duelo disputado entre Cruz Azul y Toluca en la cancha del Estadio Azteca
Duelo disputado entre Cruz Azul y Toluca en la cancha del Estadio AztecaMexsport
15'

Los primeros 15 minutos del encuentro y Cruz Azul sigue con la ventaja

12'

Helinho remató en el área celeste y puso a prueba al portero Andrés Gudiño

10'

Toluca intenta responder pero sin mucho peligro

7'GOL DE CRUZ AZUL

Nicolás Ibáñez entra al área remata y anotó el 1-0 para los locales

5'

Cae lluvia en la cancha del Estadio Azteca

0'

Inició el partido

16:45 Hrs

Los equipos saltan al terreno de juego en el Estadio Azteca

16:24 HrsAlineación Toluca:
16:14 HrsAlineación Cruz Azul:

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