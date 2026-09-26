Cruz Azul vs Toluca EN VIVO: Minuto a minuto de la Jornada 10 del Apertura 2026
Cruz Azul y Toluca se enfrentan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sigue aquí en vivo todos los detalles, goles, jugadas y momentos clave del partido
Se termina el primer tiempo. Cruz Azul gana 2-0 al Toluca
Se cumplen los primeros 45 minutos y Cruz Azul sigue arriba en el marcador 2-0
Alexis Vega remata en los linderos del área y el portero Gudiño desvió el balón
Ibáñez mandó centro al área y Gabriel 'Toro' Fernández de cabeza anotó el 2-0
Charly Rodríguez disparó de larga distancia y el portero Luis García atajó de buena manera
Tiro libre cobrado por Helinho que se va muy arriba de la portería celeste
Helinho remata en el área de Cruz Azul y Willer Ditta tapó el balón. Posteriormente se marcó fuera de lugar
Los primeros 15 minutos del encuentro y Cruz Azul sigue con la ventaja
Helinho remató en el área celeste y puso a prueba al portero Andrés Gudiño
Toluca intenta responder pero sin mucho peligro
Nicolás Ibáñez entra al área remata y anotó el 1-0 para los locales
Cae lluvia en la cancha del Estadio Azteca
Inició el partido
Los equipos saltan al terreno de juego en el Estadio Azteca