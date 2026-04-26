Cruz Azul sonríe, gana 1 millón de dólares y llega fortalecido a Liguilla

Cruz Azul necesitaba recordar algo básico, casi olvidado: cómo se gana. Lo hicieron justo cuando más simbólico podía ser, tras vencer 4-1 al Necaxa en la última jornada del torneo.

Después de nueve partidos vagando entre dudas, empates y el despido de Nicolás Larcamón, el equipo volvió a sentirse local en el estadio Banorte. Tras dos años de ausencia, encontró en ese regreso una especie de reseteo emocional.

Como si el simple hecho de pisar el césped les devolviera la memoria. Como si todo empezara de nuevo.

A Joel Huiqui no le quedó de otra más que tomar el mando del equipo. Con la urgencia de apagar el incendio, terminó por encender una chispa para la liguilla.

El primer tiempo fue plano, espeso, sin alma. Dos equipos que parecían jugar con el freno de mano puesto, sin ideas, sin profundidad, sin ese mínimo sentido de peligro.

Pero el futbol, a veces, solo necesita un pequeño quiebre o un jalón de orejas en el vestidor.

En la segunda mitad, Cruz Azul salió distinto, o al menos con la intención de serlo. Con la famosa ley del ex, esa que no perdona, Paradela abrió el marcador y más tarde, otro viejo conocido, Agustín Palavecino, terminó de inclinar la historia con el segundo de la noche.

Aunque Necaxa se acercó en el marcador con el penalti de Ricardo Monreal, la noche estaba destinada a ser celeste.

Un zapatazo de Luka Romero y otro de Andrés Montaño, sentenciaron el encuentro para darle esa alegría a la afición que nunca dejó de creer en el equipo.

El 4-1 no solo rompió la racha. También trajo la recompensa del millón de dólares que la Liga MX otorga al mejor equipo del año futbolístico (68 puntos).

Cruz Azul no solo ganó. Recuperó lo más importante que es la confianza, la identidad y la memoria.

Con el resultado, enfrentará en la liguilla a los Rojinegros del Atlas en los cuartos de final. Porque a veces, volver a casa no es solo regresar a un estadio. Es volver a ser quien eras.