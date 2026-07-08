Joel Huiqui inicia una nueva era al frente de Cruz Azul con el objetivo del bicampeonato

Joel Huiqui fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Cruz Azul, luego de que su exitoso interinato terminara con la obtención del título de Liga MX. Tras responder con resultados en un momento clave para la institución, la directiva decidió darle continuidad al proyecto y convertirlo en el estratega definitivo de La Máquina.

Durante su presentación, Huiqui se mostró emocionado por la oportunidad de dirigir al primer equipo de manera permanente y aseguró que asume el reto con el compromiso de mantener a Cruz Azul en los primeros planos del futbol mexicano.

La directiva de Cruz Azul presentó a Joel Huiqui. David Olaff Bermúdez

El nuevo entrenador también aprovechó para agradecer a los medios de comunicación por la cobertura realizada durante la Copa del Mundo 2026 y reconoció el desempeño de Erik Lira, a quien felicitó por el torneo que realizó con la Selección Mexicana.

En cuanto a la idea futbolística, Huiqui explicó que no está casado con un solo sistema de juego y que la formación dependerá de las características del rival y del momento que viva cada partido. No obstante, dejó claro que el equipo siempre buscará representar los valores e identidad de Cruz Azul.

Sobre el mercado de fichajes, el técnico evitó dar nombres, aunque confirmó que la directiva continúa trabajando en la conformación del plantel. Señaló que la intención es construir un equipo competitivo no solo para el próximo torneo, sino para mantenerse en la élite durante varios años. Además, reconoció que la incorporación de un lateral derecho es una de las prioridades para reforzar al equipo.

Joel Huiqui consiguió la décima estrella para Cruz Azul. David Olaff Bermúdez

El futuro de Erik Lira

Uno de los temas que acaparó la conferencia fue el futuro de Erik Lira. Huiqui admitió que tanto él como su cuerpo técnico desean que el mediocampista dé el salto al futbol europeo, siempre y cuando llegue una oferta importante y exista una verdadera disposición del club interesado para concretar la transferencia. Reveló que habló con el jugador hace un par de días y que Lira le manifestó su compromiso con Cruz Azul, por lo que tiene previsto reportar con el equipo la próxima semana mientras se define su situación.

Finalmente, Huiqui dejó claro que el objetivo para el Apertura es mantener a Cruz Azul en la pelea por los primeros puestos de la tabla y luchar por conseguir el bicampeonato, consciente de la responsabilidad que implica dirigir al vigente campeón del futbol mexicano.