¿Cuándo devuelve FIFA el Estadio Ciudad de México a sus administradores?

La cuenta regresiva para despedir al Mundial 2026 en México no terminó con el silbatazo final de en el encuentro donde la Selección Nacional Mexicana fue eliminada por Inglaterra. Desde hoy, FIFA iniciará una operación contrarreloj para devolver el Estadio Ciudad de México al Grupo Ollamani y permitir el regreso del futbol mexicano.

El organismo rector del futbol tendrá únicamente siete días para desmontar toda la infraestructura temporal instalada durante el Mundial antes de que el inmueble vuelva al control de sus administradores.

Cruz Azul recibirá su primer partido como local el 21 de julio, dentro del torneo Apertura 2026. Ese lapso será suficiente para que el estadio deje atrás su papel como sede mundialista y recupere su operación habitual.

El plazo para la devolución del inmueble quedó establecido en el Contrato de Ciudad Sede firmado entre FIFA y las autoridades responsables de la organización. En ese documento se señala que, una vez concluido el último partido del torneo en el estadio, FIFA deberá desocupar y devolver las instalaciones dentro de un periodo máximo de siete días, salvo que ambas partes acuerden por escrito una fecha distinta. El contrato también establece que la devolución debe realizarse una vez que el organismo haya retirado la infraestructura temporal instalada para la Copa del Mundo.

Esto incluye señalización, áreas de hospitalidad, centros de operaciones, espacios para medios de comunicación, publicidad oficial y demás instalaciones montadas exclusivamente para el torneo. Además, el acuerdo precisa que el estadio debe ser entregado en condiciones que permitan a su propietario retomar su operación normal, poniendo fin al periodo de uso exclusivo que FIFA mantiene sobre la sede durante la Copa del Mundo.

Durante el torneo, el inmueble dejó de llamarse Estadio Banorte para adoptar el nombre oficial de Estadio Ciudad de México, una medida que FIFA aplica en todas las sedes con patrocinadores comerciales cuyos derechos no forman parte de sus socios oficiales.

El cambio no sólo fue de nombre. FIFA tomó el control operativo del estadio semanas antes del inicio del Mundial para instalar áreas de hospitalidad, centros de medios, señalización exclusiva, publicidad oficial, zonas para patrocinadores, espacios de transmisión y oficinas temporales necesarias para la organización del torneo.

El Estadio Ciudad de México recibió cinco partidos Reuters

¿Qué ocurre cuando termina el Mundial?

Concluida la final, comienza una etapa poco visible para los aficionados. En cuestión de días debe retirarse toda la imagen corporativa de FIFA, desmontar estructuras temporales, liberar espacios utilizados por medios de comunicación y patrocinadores, reinstalar la identidad del estadio y entregar el inmueble en condiciones para que vuelva a operar como sede del futbol mexicano.

Se trata de un proceso similar al realizado en anteriores Copas del Mundo, donde cada estadio regresa a manos de sus propietarios una vez finalizadas las labores de desmontaje.

Cruz Azul será el primer local después del Mundial



Aunque el Apertura 2026 comenzó el 16 de julio, ningún encuentro fue programado en el inmueble durante la primera jornada para dar margen a las labores posteriores al Mundial.

El primer partido oficial tras la Copa del Mundo será el martes 21 de julio, cuando Cruz Azul vuelva a disputar un encuentro como local ante el Puebla.