México consolidó su equipo rumbo al Rally Dakar 2027 tras alianza con Old Friends Rally Team

El automovilismo nacional dio un paso determinante en la escena internacional luego de confirmarse que el piloto mexicano Jorge Cano y su copiloto Abelardo Ruanova ya cuentan con una estructura integral para competir en el Rally Dakar 2027, contienda que se llevará a cabo del 1 al 15 de enero de ese mismo año. La consolidación del proyecto se concretó mediante un acuerdo estratégico con la escuadra portuguesa Old Friends Rally Team, la cual asumirá la fabricación del nuevo vehículo CanAm Maverick R del dueto tricolor, además de gestionar la logística, la ingeniería y la estrategia competitiva del equipo.

El calendario de preparación prevé que la tripulación enfrente su primer compromiso oficial en el Rally de Marruecos, programado del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2026, antes de incursionar en la mítica prueba internacional. Los deportistas cuentan con una trayectoria avalada por múltiples títulos off-road, destacando campeonatos mundiales en Score International, así como triunfos en el Sonora Rally 2026 y las ediciones 2021 y 2022 del Coahuila 1000, acumulando más de 20 podios continentales. Con este respaldo técnico buscarán encarar con mayor solidez el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIA, midiéndose ante referentes mundiales como el chileno Francisco “Chaleco” López y el estadounidense Brock Heger.

Como parte de su acondicionamiento, la dupla iniciará campamentos de entrenamiento en las dunas de San Luis Río Colorado, Sonora, con la finalidad de adaptarse a las extremas condiciones térmicas y dominar el pilotaje en arena previo a su paso por el Desierto del Sahara. Sobre las expectativas del equipo, Jorge Cano afirmó: “Nosotros estamos muy emocionados y seguimos haciendo nuestro trabajo, preparándonos física y mentalmente. Posteriormente una etapa de capacitación para reparar diversas partes cruciales del auto. No estamos dejando nada a la suerte, sin embargo, como siempre, el desierto se encargará de darnos el lugar que nos pertenezca y a partir de ahí… seguir construyendo y crecer”.

El piloto mexicano subrayó la disciplina que demandará el desafío en territorio africano y la prioridad del equipo: “Vencerse nunca ha sido opción, pero nadie tiene asegurado nada en este tipo de desafíos y menos aún en las condiciones de estos terrenos. La prioridad número 1 es poner a México en alto sin excesos de confianza y con ello procurar que este deporte que nos apasiona tanto siga creciendo”. Con esta alianza, la delegación mexicana alista su participación en la máxima prueba del automovilismo todoterreno global.