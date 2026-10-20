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EN VIVO PSG vs Barcelona HOY 20 de Octubre - Champions League - Partido ONLINE

Tercera fecha de la Champions League y en París nos espera un partidazo; el PSG se mide ante el Barcelona

Por: Eduardo Cristobal Colin

PSG vs Barcelona EN VIVO Champions League HOY | Jornada 3 | Transmisión Completa
PSG vs Barcelona EN VIVO Champions League HOY | Jornada 3 | Transmisión CompletaEspecial
PSG
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BARCELONA
Logo Barcelona
momento importante en la champions league; el Barcelona y el psg se enfrentan en un duelo decisivo en parís.
primer tiempo
Minuto 20EL BARCELONA, MÁS CERCA DEL GOL

Jugada rápida de Lamine, que pasó para Gordon, quien filtró para Raphinha y este disparo, pero el portero del PSG atajó bien. 

Minuto 18DEMBÉLÉ SALE LESIONADO

Mala noticia para el PSG, en un piqué, Dembélé volvió a lesionarse. Entra Ferran Torres. 

Minuto 16EL PSG YA COMIENZA A APRETAR

Después de varios momentos de dominio del Barcelona, ahora el PSG ya comienza a hacer su juego.

Minuto 13CERCA OLMO

Buena jugada entre Gordon y Raphinha, después Olmo disparo, pero pasó apenas desviado. 

Minuto 10BARCELONA YA ENCUENTRA ESPACIOS

Aunque el PSG sigue presionando alto, el Barca ya encuentra cómo salir con balón jugado; Pedri y Bernal están haciendo buen partido.

Minuto 6PEDRI LEVANTA LA MANO

Jugada individual del 8 del Barcelona, que terminó con disparo bloqueado. 

Minuto 4OTRO AVISO DEL PSG

Barcelona esta perdiendo balones en zona baja debido a la presión alta del PSG. 

Minuto 1SE SALVA EL BARCELONA

Pedri perdió el balón, kvaratskhelia disparo y se estrelló en el poste; Fabián Ruiz remató, pero estaba en fuera de lugar.

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre el Barcelona y el PSG, comienzan. 

12:55 HrsSALEN LOS EQUIPOS

El PSG y el Barcelona ya están en el campo para el himno de la UEFA Champions League. 

12:50 HrsFERRAN TORRES SE REENCUENTRA CON EL BARCA

Así fue captado Ferran Torres con sus excompañeros del Barcelona antes del partido. 

12:34 HrsEL BARCA SALE A CALENTAR
12:27 Hrs¿QUÉ LE PASA A RODRI?

Hansi Flick responde sobre la suplencia de Rodri en el PSG vs Barcelona

12:25 HrsLA ALINEACIÓN DEL BARCELONA
12:25 HrsEL XI DEL PSG

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