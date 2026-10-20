EN VIVO PSG vs Barcelona HOY 20 de Octubre - Champions League - Partido ONLINE
Tercera fecha de la Champions League y en París nos espera un partidazo; el PSG se mide ante el Barcelona
momento importante en la champions league; el Barcelona y el psg se enfrentan en un duelo decisivo en parís.
Jugada rápida de Lamine, que pasó para Gordon, quien filtró para Raphinha y este disparo, pero el portero del PSG atajó bien.
Mala noticia para el PSG, en un piqué, Dembélé volvió a lesionarse. Entra Ferran Torres.
Después de varios momentos de dominio del Barcelona, ahora el PSG ya comienza a hacer su juego.
Buena jugada entre Gordon y Raphinha, después Olmo disparo, pero pasó apenas desviado.
Aunque el PSG sigue presionando alto, el Barca ya encuentra cómo salir con balón jugado; Pedri y Bernal están haciendo buen partido.
Jugada individual del 8 del Barcelona, que terminó con disparo bloqueado.
Barcelona esta perdiendo balones en zona baja debido a la presión alta del PSG.
Pedri perdió el balón, kvaratskhelia disparo y se estrelló en el poste; Fabián Ruiz remató, pero estaba en fuera de lugar.
Los primeros 45 minutos del partido entre el Barcelona y el PSG, comienzan.
El PSG y el Barcelona ya están en el campo para el himno de la UEFA Champions League.
Así fue captado Ferran Torres con sus excompañeros del Barcelona antes del partido.
Hansi Flick responde sobre la suplencia de Rodri en el PSG vs Barcelona