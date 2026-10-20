Agresión en el futbol: jugador fractura el pómulo de un árbitro con una piedra

Un partido de la Segunda División terminó con un árbitro asistente hospitalizado, luego de recibir el impacto de una piedra que le lanzó un futbolista desde la zona de bancas. La agresión le provocó una fractura en el pómulo y desató una ola de indignación.

Los hechos ocurrieron durante el enfrentamiento entre el Club Deportivo Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC, en medio de un ambiente de tensión por las decisiones arbitrales. Mientras los jugadores de ambos conjuntos reclamaban al silbante central, Jhon Perlaza, quien se encontraba entre los suplentes, tomó una piedra y la arrojó contra el juez de línea.

El primer lanzamiento no alcanzó al colegiado. Después de intentarlo, el futbolista buscó esconderse detrás de un tambo para evitar ser visto. Sin embargo, lejos de abandonar su intención, regresó hacia la banca y, cuando parecía que iba a tomar asiento, lanzó un segundo objeto.

Esta vez, la piedra golpeó directamente en el rostro de Lenin Ojeda, árbitro asistente que se encontraba trabajando en el encuentro. El impacto fue inmediato: el silbante cayó sobre el césped y se llevó las manos a la cara, mientras la gravedad de la agresión evidenciaba que la situación había rebasado cualquier límite dentro del terreno de juego.

Las imágenes de lo sucedido provocaron rechazo entre aficionados y usuarios de redes sociales, quienes condenaron el ataque contra el integrante del cuerpo arbitral. Las diferencias con las decisiones de un silbante, señalaron las reacciones, no justifican una agresión que pone en riesgo la integridad física de quienes participan en un partido.

El Club Deportivo Ciudad de Yantzaza informó que el futbolista dejó de formar parte de la institución. Aunque el comunicado no mencionó directamente a Perlaza, el anuncio llegó tras la difusión del episodio que comprometió la seguridad del árbitro.

El caso volvió a poner sobre la mesa el problema de la violencia en el futbol y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para los árbitros, incluso en las categorías inferiores.