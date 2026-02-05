El Tren Ligero se tiñe de Chivas: ¿Comenzó la jugada maestra de Nike para “conquistar" al Rebaño?

La firma Nike sacudió a los aficionados de las Chivas, después de dejar algunos anuncios en estaciones del Tren Ligero de Guadalajara con su logotipo puesto en un fondo blanco y rojo que caracterizan al chiverío, como reportaron usuarios en redes sociales.

Chivas, actual líder de la Liga MX con cuatro triunfos en fila, termina este año su vínculo con la empresa Puma, lo que puede estar aprovechando Nike para hacer una jugada maestra en busca de conquistar al Rebaño Sagrado y hacerse de otro de los equipos grandes de México al ya tener bajo su patrocinio a los Pumas.

Chivas, ante un nuevo cambio de patrocinador

La época más estable de Chivas con un patrocinador de su ropa deportiva está a punto de concluir. En junio próximo concluye el vínculo de una década que mantuvo el Rebaño Sagrado con Puma, el más extenso desde los años 90, cuando Aba Sports vistió al equipo hasta el campeonato de Verano 1997 y que fue conocido como Las Superchivas.

La campaña publicitaria de Nike deja abierta la puerta de las especulaciones y a echar mano de la memoria, pues no sería la primera ocasión que la icónica marca de la palomita esté vinculada con las Chivas.

Para Nike esta oportunidad de vestir a Chivas es pelear por un mercado que domina Charly con seis equipos y Pirma con cinco; en tanto que Puma perdería a su mejor cliente en el futbol mexicano y solo se quedaría con Rayados.

La playera que Nike diseñó para Chivas en 1997 ya es un objeto de culto para los coleccionistas, pues el acuerdo entre ambos duró apenas unos días. Redes sociales

El penoso antecedente de Chivas y Nike hace 30 años

El décimo título de las Chivas en el torneo Verano 97 abrió la puerta para que Nike firmara un contrato de seis años con la popular franquicia, sin embargo su vínculo encontró su fin apenas unos días después de la firma del acuerdo.

A otros patrocinadores de las Chivas no les agrado el trato que sus logotipos recibieron por parte del diseñador de la ropa deportiva, ya fuera por el tamaño, ubicación o colores de las insignias y llevaron a que el vínculo se rompiera pocos días después de haberse firmado.