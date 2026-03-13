Cruz Azul: Gonzalo Piovi habla del regreso al Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas

Cruz Azul vuelve a un lugar donde aprendió a sentirse en casa.

Entre recuerdos de gloria por el título de la Concachampions en 2025 y una grada que sabe lo que es celebrar con el equipo, La Máquina regresa este sábado a la cancha del Olímpico Universitario para enfrentarse a los Pumas, incómodos de que alguien más se mueva con confianza en su hogar.

Nos volvemos a reencontrar con un estadio en donde nos fue muy bien, conseguimos un título ahí. Ojalá que en esa cancha podamos hacer un gran partido, más allá del césped, es pensar en lo que vamos a hacer para enfrentar a Pumas y tratar de ejecutarlo de la mejor manera”, señaló Gonzalo Piovi, defensa de Cruz Azul en entrevista con Excélsior.

Parece que fue ayer cuando Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, trajo al zaguero argentino como el primer refuerzo del Clausura 2024.

Han pasado dos años de aquel traspaso de Racing de Argentina a Cruz Azul. Hace unos días, Piovi llegó a la cifra de 100 partidos con la camiseta celeste, reflejo de su consolidación con el equipo.

No, la verdad no lo imaginaba (todo lo que vendría). Aspiraba a esto y estoy muy contento y orgulloso de haber llegado a esta familia que es Cruz Azul, de jugar estos 100 partidos que ojalá sean muchos más. Se lo dije a mis compañeros y al presidente (Víctor Velázquez) que esto es gracias a ellos que me recibieron de la mejor manera desde el día uno y me hicieron sentir a gusto".

Piovi arribó a Cruz Azul en el Clausura 2024, fue el primer refuerzo del equipo Eduardo Jiménez I Excelsior

Anselmi, el culpable de todo

César Luis Menotti, técnico campeón del mundo con la Selección de Argentina en 1978, tenía la filosofía de que hay equipos que son recordados con cariño y nostalgia a pesar de no salir con un título. Aquellos que con un estilo romántico brillaban en el terreno de juego.

Algo de eso pasa en Cruz Azul. La afición tiene sentimientos encontrados cuando recuerdan al equipo de Martín Anselmi, aquel que desbordaba personalidad pero no ganaba títulos.

Fue Anselmi el responsable de traer a México a Gonzalo Piovi, quien ya lo tenía en la mira cuando dirigía a Independiente del Valle de Ecuador.

“Fue Martín el que en definitiva me trajo, el primer interés fue porque ya me conocía, quería contar conmigo en su anterior equipo. Estaba muy contento de llegar a un equipo grande como Cruz Azul y formar parte de ese proyecto, me gustaba su forma de jugar y me identificaba con él”, menciona Piovi.

Poco o nada queda de ese equipo de Anselmi, tanto en jugadores como en esencia “patrones que cada cuerpo técnico le inculca al equipo va cambiando. Con la llegada de varios refuerzos se le dio más jerarquía al plantel, somos un equipo contundente a la hora de atacar”.

Martín Anselmi fue el técnico que trajo a Piovi a México Eduardo Jiménez I Excelsior

Valentía y crecimiento

De Morón, Argentina, Gonzalo Piovi vive un gran presente en Cruz Azul. Pero no siempre fue así, hace unos meses durante la Copa Intercontinental, cometió un error en la derrota 2-1 ante el Flamengo de Brasil que le ocasionó algunas terapias sicológicas a las que ha estado sometido durante cinco años.

“No quería traer ese mal momento. El error es parte del juego, pero cometer ese error quizá muy contundente y al no tener revancha porque fue el último juego del año, me dejó con esa espina de dejar esa imagen que no me identifica. Yo trabajo con un sicólogo personal desde cinco años que me ayuda a salir rápido del error y agarrar nuevamente confianza. Poco a poco y partido a partido volví a ser el jugador con el que me identifico”, señala el argentino.