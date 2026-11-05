Cristiano Ronaldo rechazó tener partido de homenaje con Portugal

Cristiano Ronaldo rechazó tener un homenaje y partido de despedida, por lo que nunca más volverá a vestir la camiseta de la Selección de Portugal en cancha, por lo menos mientras el entrenador del combinado nacional siga siendo Jorge Jesus.

El adiós de Cristiano Ronaldo de Portugal no fue ninguna sorpresa pues reportes desde hace varias semanas indicaban que la decisión ya estaba tomado. Sin embargo, lo que sí llama bastante la atención es como se despide, pues leyendas de su talla suelen tener partidos de despedida, tal y como lo hizo Lionel Messi con Argentina la pasada Fecha FIFA.

De acuerdo a información revelada por el medio portugués ‘Observador’ la FPF (Federación Portuguesa de Futbol) quería convocar a Cristiano Ronaldo por última vez para que tuviera su despedida con Portugal, pero el jugador rechazó dicha propuesta por sus diferencias con el entrenador.

Cristiano Ronaldo habría condicionado su regreso a la Selección de Portugal a la salida de Jorge Jesús del banquillo. REUTERS

El plan era sencillo: Jorge Jesus, DT de Portugal, llamaría a Cristiano para externarle el deseo de que formara parte del equipo una última ocasión y poder tener un partido de despedida a la altura de su trayectoria, sin embargo, la molestia de Cristiano Ronaldo con el entrenador es tanta que ni siquiera le habría tomado la llamada.

Debido a esto, la última imagen que tendremos de Cristiano Ronaldo con Portugal serán las fotos en las que se le ve abandonando el hotel de concentración en plena Fecha FIFA.

¿Cristiano Ronaldo tendrá despedida de Portugal en un futuro

Es importante señalar que Cristiano Ronaldo dice adiós solamente a Portugal pero no al futbol profesional, por lo que se mantendrá activo con el Al-Nassr por lo menos lo que resta de la temporada, por lo que una despedida con el combinado luso en un futuro no suena descabellada.

Aunque no lo ha dicho públicamente, tal parece que para que Cristiano sea homenajeado en cancha con Portugal Jorge Jesus tendría que dejar de ser el entrenador de la selección, ya sea que la FPF decida echarlo o este dimita y esto en gran parte dependerá de los resultados de los próximos meses.