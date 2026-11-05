La legendaria era de Cristiano Ronaldo con Portugal llegó a su fin

La era dorada de Cristiano Ronaldo con Portugal ha llegado a su fin. Este jueves, el astro lusitano de 41 años dejó a un lado la emblemática casaca número 7 lusitana luego de más de dos décadas de vestirla y convertirse en la máxima estrella de este equipo nacional con el que conquistó la Eurocopa de 2016 y con el que anotó 146 goles, los cuales lo ponen como el máximo artillero de su selección.

A través de su cuenta de Instagram, CR7 compartió un emotivo comunicado en el que no se guardó nada para expresarle su amor y agradecimiento por una selección a la que le dedicó 23 años de su carrera futbolística, con la que consiguió destacados logros y récords que parecen imbatibles.

A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante veintitrés años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregársela al futuro. No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”.

“Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a muchas personas que durante noventa minutos sentían a Portugal un poco más cerca. Veo a millones de portugueses a los que nunca conocí personalmente, pero que formaron parte de mi vida. Porque, al final de todo, el futbol es mucho más que un juego: el fútbol son las personas”.

Cristiano deja la selección tras problemas con el DT Jorge Jesús

La despedida de Cristiano Ronaldo se da luego del encontronazo que tuvo en septiembre pasado con el director técnico de Portugal, Jorge Jesus.

Durante la concentración de la Liga de las Naciones de la UEFA, surgieron marcadas diferencias en el vestuario entre el capitán de 41 años y el seleccionador. El motivo principal fueron los desacuerdos sobre la gestión de su tiempo de juego y rol táctico en el esquema titular. Tras no estar conforme con las decisiones del cuerpo técnico respecto a su participación en los compromisos internacionales, Cristiano tomó la decisión unilateral de abandonar la concentración del equipo sin autorización el 30 de septiembre.

La Comisión de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol resolvió imponer a Ronaldo una suspensión de 30 días y una sanción económica de 255 euros. El propio atacante admitió su error en privado y ofreció disculpas, aceptando la medida disciplinaria impuesta por el organismo..

CR7 siempre busco superar sus límites vistiendo la casaca de Portugal

En su mensaje, el delantero destacó que su paso por la selección no estuvo marcado únicamente por los partidos, goles, récords y trofeos conseguidos, sino también por las personas que lo acompañaron durante ese recorrido y por los millones de aficionados que lo apoyaron, incluso sin conocerlo personalmente.

Ronaldo reconoció que siempre buscó superar sus propios límites, ganar y hacer historia, aunque también enfrentó derrotas, momentos difíciles y ocasiones en las que no pudo corresponder a las expectativas de los portugueses. Sin embargo, aseguró que nunca dejó de luchar ni perdió el orgullo de representar a su país.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para su compañeros

A pesar de los roses en el campo de juego con varios elementos de la Selección de Portugal, el Comandante les agradeció por los momentos compartidos dentro y fuera de la cancha, las victorias, las derrotas y las experiencias que marcaron su trayectoria.

“A mis compañeros de la selección quiero dejarles unas palabras especiales: gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, por cada victoria que celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes”.

“Tuve el privilegio de ser su capitán, pero ningún capitán camina solo, y ustedes formaron parte de mi historia. A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, utileros, empleados y a tantas personas que trabajaron conmigo a lo largo de estos años, mi agradecimiento”.

Uno de los pasajes más emotivos de su despedida estuvo dedicado a los aficionados portugueses, especialmente a quienes viajaron desde distintos lugares para acompañar a la selección. Ronaldo recordó el momento en que comienza a escucharse el himno nacional y cómo, durante esos minutos, desaparecen las diferencias entre las personas para dar paso a una sola pasión: Portugal.

“Hoy termina mi camino dentro del campo con la selección nacional. Salgo con la cabeza alta, con orgullo por el camino que he recorrido y con la conciencia de que lo di todo por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de ustedes: continuaré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal. Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo; hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue haber merecido representar al mejor país del mundo”.

“Gracias por estos veintitrés años. Gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme permitido vivir un sueño que comenzó cuando apenas era un niño en Madeira, corriendo detrás de un balón. La camiseta número siete se queda. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal estará siempre en mí. Hasta siempre, Cristiano Ronaldo”.

La era dorada de 23 años de CR7 con Portugal

La historia de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando debutó a los 18 años en un partido amistoso frente a Kazajistán, que terminó con victoria portuguesa por 1-0. Más de 23 años después, el delantero cerró su trayectoria internacional el 24 de septiembre de 2026, también con un triunfo por 1-0, esta vez ante Gales, en la Liga de Naciones de la UEFA.

Entre ambos encuentros construyó una carrera histórica: disputó 234 partidos y marcó 146 goles con Portugal, registros que lo convirtieron en el futbolista con más encuentros y anotaciones en la historia de las selecciones nacionales masculinas. También aportó 20 asistencias, de acuerdo con las estadísticas de Opta.

Su palmarés con el combinado portugués incluye tres títulos internacionales: la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA, en 2019 y 2025.

El campeonato europeo de 2016 representó el primer gran título de Portugal en esta competición. Aunque Ronaldo tuvo que abandonar la final ante Francia por una lesión, sus compañeros consiguieron la victoria por 1-0 en tiempo extra, gracias a un gol de Éder.

En 2019, Portugal volvió a conquistar un campeonato internacional al vencer 1-0 a Países Bajos en la final de la Liga de Naciones. Seis años después, levantó nuevamente ese trofeo tras empatar 2-2 con España y ganar 5-3 en la tanda de penales. Ronaldo anotó uno de los goles portugueses durante el encuentro.

A estos logros se suma su participación en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas, además de los récords individuales que estableció durante más de dos décadas defendiendo la camiseta número 7.

*mcam