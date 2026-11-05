Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal y así reaccionó Jorge Jesus, DT de la selección

Cristiano Ronaldo ha anunciado su retiro definitivo de la Selección de Portugal y el mundo entero —incluido el entrenador del combinado luso— reacciona ante tan sensible despedida. Jorge Jesús, DT del conjunto nacional, dio sus primeras reacciones al respecto.

En declaraciones para el medio nacional ’11 Hora’, Jorge Jesus lamentó el adiós de Cristiano Ronaldo de la selección, resaltando que no solo se trata de un referente no solo para Portugal y su pueblo, sino también a nivel mundial.

“Cris es un referente mundial, un referente de Portugal, un referente de la selección. Es un jugador que a lo largo de estos años le ha dado muchísimo a la selección. Es un símbolo para la juventud portuguesa, y la mayor parte de sus aficionados son jóvenes. Yo tuve la oportunidad de compartir a lo largo de un año que trabajé con él en el Al-Nassr. Por lo tanto, siempre va a ser un referente de nuestra selección, de nuestro pueblo, de la historia de nuestra selección”

De igual forma, el estratega reveló que a manera de homenaje mandó a colocar una imagen de Cristiano Ronaldo en el auditorio de las instalaciones de la FPF (Federación Portuguesa de Futbol), esto con el propósito de inspirar no solo a las nuevas generaciones, sino a la actual plantilla de la selección mayor que comenzará la nueva era sin ‘CR7’.

“Incluso nosotros en el auditorio tendremos... mandé colocar una gran imagen suya en el auditorio para que todos los jóvenes y no solo ellos, sino también los compañeros con los que estuviéramos todos los días en ese auditorio, tengan allí presente su figura de referencia.”

Por último Jorge Jesus confesó que ya tenía conocimiento de esta decisión antes del anuncio oficial e intentó convencer a Cristiano Ronaldo de continuar con Portugal por un tiempo más. Sin embargo, los esfuerzos del entrenador no rindieron frutos y Cris se mantuvo en su decisión de decir adiós.

“Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto. Yo le pedí que continuara, que continuara conmigo porque necesitaba tenerlo a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión. Pero él siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección, y no hay vuelta de hoja: siempre será un referente del fútbol portugués.”

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal tras diferencias con el DT

A pesar de las palabras de elogio que Jorge Jesus, entrenador de Portugal, le dedicó a Cristiano Ronaldo, es importante recordar la mala relación que tuvieron en las últimos semanas la cual estalló con el abandono de la concentración por parte de CR7 y a la postre su retiro de la selección.

Todo comenzó en la pasada Fecha FIFA del mes de octubre durante el partido del Portugal vs Noruega en el que Cristino Ronaldo fue suplente. En dicho centro durante la segunda mitad Jorge Jesus mandó a CR7 a calentar, sin embargo, lo mantuvo en el banco por el resto del encuentro.

A partir de ese momento la relación de Cristiano y el DT quedó completamente rota, existieron ‘acusaciones’ de ambos lados y pese a que en días recientes tanto jugador y DT aceptaron sus errores, parece que esto pudo ser una razón de peso para que ‘CR7’ decidiera no volver más a Portugal.