Julián Quiñones brilla ante Cristiano: Asistencia y gol en triunfo del Al-Qadsiah sobre Al-Nassr

Julián Quiñones se impuso en el pulso particular ante Cristiano Ronaldo. El seleccionado mexicano marcó un tanto y dio una asistencia en la victoria como local del Al-Qadsiah 3-1 sobre el Al-Nassr, que vio rota una racha de 15 victorias en la Liga de Arabia Saudita.

Quiñones se afianzó en el liderato de goleo al llegar a 29 dianas, cuatro más que el estelar Cristiano Ronaldo, quien se fue en blanco y se quedó con 970 goles en su búsqueda por superar mil tantos en su trayectoria profesional.

El Al-Qadsiah fue sobre los hombros del naturalizado mexicano, quien con el 1-1 en el marcador, tomó los controles del partido en la zona ofensiva durante el complemento.

El extremo tricolor primero robó el balón y llegóhasta la línea final para ceder la diagonal atrás para que Musab Al-Juwayr rompiera a los 54 minutos la igualdad a un tanto con la que se fueron al descanso.

Quiñones celebró su vigésimo novena diana del curso con un disparo cruzado y rasante dentro del área ante el desconcierto de los zagueros del Al-Nassr.

Mohammed Abu Al-Shamat hizo el primer tanto del partido a los 23 minutos por el Al-Qadsiah; el portugués Joao Félix emparejó al 38, dejando para el complemento el espectáculo del tricolor.

Con esta actuación, Quiñones llegó a 68 goles y asistencias en su paso por el futbol árabe, que le ha dado la oportunidad para seguir vigente para estar en la Selección Mexicana y que lo tiene como un objetivo para el próximo mercado de traspasos por equipos de la Premier League.