Cristiano Ronaldo no jugó con Al Nassr: La verdad tras su ausencia que involucra a Karim Benzema

El entorno del futbol árabe se sacudió este fin de semana con una noticia que nadie esperaba. Mientras el Al Nassr se jugaba puntos vitales contra el Al-Riyadh, la ausencia de su máxima figura, Cristiano Ronaldo, desató una tormenta de especulaciones. Aunque muchos buscaron señales de una lesión en el gemelo o fatiga muscular, la realidad es mucho más compleja y apunta directamente a un vestidor fracturado por decisiones de pantalón largo.

CR7 decidió dar un paso al costado en este encuentro, no por una limitación física, sino como una medida de protesta ante lo que considera una gestión injusta dentro de la Saudi Pro League. El astro portugués siente que el terreno de juego no está parejo y que su equipo pelea en desventaja frente a los privilegios que reciben otros clubes del reino.

EL DESCONTENTO DE CRISTIANO RONALDO CON LA DIRIGENCIA

La estrella lusa mostró su frustración ante la falta de refuerzos de peso para el Al Nassr, comparado con el despliegue de billetes que otros equipos presumieron en el mercado. Para el ‘Bicho’, la competitividad del torneo está en riesgo. El capitán del equipo amarillo cree que las estructuras del futbol saudí benefician a ciertos sectores, dejando a su escuadra en una posición vulnerable justo cuando están a solo tres puntos del liderato que ostenta el Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con el Al Nassr. REUTERS

Fuentes cercanas al jugador confirmaron que este malestar creció durante las últimas semanas. Cristiano Ronaldo no ve con buenos ojos que el equilibrio deportivo se rompa por intereses externos, y su falta de participación en el último partido fue el mensaje más claro que pudo enviar a la directiva y a los altos mandos de la liga.

KARIM BENZEMA: EL DETONANTE DE LA CRISIS

Sin embargo, el nombre que realmente hizo estallar la paciencia del portugués es el de su excompañero, Karim Benzema. El rumor que coloca al 'Gato' en las filas del Al-Hilal cayó como un balde de agua fría en el entorno de Cristiano. Para el cinco veces ganador del Balón de Oro, permitir que el actual líder de la competencia se refuerce con una figura de la talla de Benzema es una declaración de guerra deportiva.

Cristiano Ronaldo en el césped. REUTERS

Cristiano Ronaldo considera que el posible fichaje de Karim Benzema por el Al-Hilal liquidaría cualquier oportunidad de remontada para el Al Nassr. Esta supuesta preferencia por fortalecer al rival directo fue el detonante para que el portugués pusiera un alto. La tensión entre lo que el jugador espera y lo que la liga ofrece llegó a un punto de no retorno, dejando el futuro inmediato del astro en el aire mientras la Saudi Pro League intenta calmar las aguas de su activo más valioso.