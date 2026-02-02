¿Se pierde el Mundial 2026? Ter Stegen sufre nueva lesión con el Girona y hay alarma en Alemania

El sueño mundialista de Marc-André ter Stegen recibió un golpe demoledor que nadie vio venir. Apenas unos días después de buscar un nuevo comienzo, la mala fortuna persiguió al guardameta alemán hasta su nuevo destino. Durante el último encuentro del Girona, el portero sintió un pinchazo ante el Real Oviedo en un partido de LaLiga que encendió las alarmas en su club y, por supuesto, en el cuerpo técnico de la selección de Alemania.

Los reportes iniciales indican una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá lejos de las canchas por un tiempo considerable. Este nuevo revés físico llega en el peor momento posible, justo cuando el arquero intentaba recuperar el ritmo competitivo para asegurar su boleto al Mundial 2026. La incertidumbre es total y el quirófano aparece como una sombra amenazante en el horizonte del teutón.

EL CALVARIO MÉDICO QUE ALEJA A TER STEGEN DE LAS CANCHAS

La situación es crítica. El diagnóstico definitivo sigue pendiente, pero los médicos no descartan una intervención quirúrgica que podría dejarlo fuera de combate por más de dos meses. Para un jugador de 33 años que arrastra un historial médico complicado, cada semana de baja cuenta el doble. Hay que recordar que, bajo el mando de Hansi Flick, el portero ya perdió terreno debido a problemas de espalda y una lesión de rodilla que lo limitó drásticamente el año pasado.

Ter Stegen entrenando con el Girona. Foto de X: @GironaFC

Incluso el propio Hansi Flick reaccionó con sorpresa y tristeza ante la noticia durante su reciente rueda de prensa. El técnico del Barcelona admitió que todavía no habló con él, pero lamentó profundamente este nuevo obstáculo. La fragilidad física de Ter Stegen se convirtió en un tema de debate nacional, pues su salida al Girona buscaba precisamente la regularidad que perdió ante el ascenso de Joan García en el arco blaugrana.

¿REGRESO AL BARCELONA Y ADIÓS AL SUEÑO MUNDIALISTA?

Ante la gravedad del asunto, surgió un escenario inesperado: el posible retorno de Ter Stegen al Barcelona para realizar su rehabilitación. Apenas dos semanas pasaron desde que firmó con el cuadro gerundense, pero la necesidad de cuidados especializados y la cercanía con el staff médico que lo conoce hace una década podrían forzar este movimiento. El objetivo es claro: salvar como sea su participación en la próxima Copa del Mundo.

Ter Stegen en su presentación con el Girona. Foto de X: @GironaFC

Sin embargo, el tiempo juega en su contra. Con más de 400 partidos defendiendo la portería culé desde 2014, la experiencia del alemán es innegable, pero su cuerpo comenzó a enviar señales de agotamiento. Si la operación se confirma, el camino al Mundial 2026 se volverá una pendiente casi imposible de subir, dejando a Alemania con la difícil tarea de buscar un relevo de garantías mientras su histórico guardameta lucha, una vez más, contra las lesiones.