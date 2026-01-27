Cristiano Ronaldo ya habita en la Casa Blanca

Crisitano Ronaldo ya habita en la Casa Blanca. Después de visitar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en noviembre de 2025 para una cena, han colgado una foto del astro portugués en una de las paredes de la oficina principal.

Como si fuera una escena surrealista o una quimera, Cristiano Ronaldo demuestra su poder de penetración en todos los estratos sociales.

En la fotografía el futbolista y el presidente están sentados a la mesa y hablan con mucha confianza, lo cual se percibe en sus gestos y la atención que se dan mutuamente.

Para muchos aficionados, que uno de los hombres más poderosos a nivel mundial se doblegue por la idolatría a Cristiano Ronaldo es muestra de lo importante es ques como figura pública en el siglo XXI.

A diferencia de Lionel Messi, que en 2025 no asistió a la Casa Blanca con el presidente Joe Biden quien condecoró a varias personalidades con la medalla de altruísmo, Cristiano Ronaldo fue invitado explícitamente por Donald Trump en una visita cordial para cenar.

Esto demuestra el interés del político por asirse a la multifama del jugador y el deseo de conocerlo en persona, además claro está, de ocuparlo como un gancho para atraer aficiondos de Estados Unidos al próximo Mundial.

La fotografía de Cristiano con Donald Trump aparece en medio de otras ajustadas en las que el presidente está dando un discruso ante una muchedumbre y otra en la que camina con su séquito de seguridad en un hangar militar.

Cristiano Ronaldo ha hecho que Arabia sea un atractivo turístico. Reuters

LA CENA CON TRUMP

En noviembre de 2025, el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salam fue invitado a la cena en la que Donald Trump fungió como anfitrión. Al hablar de negocios en otros términos, la idea fue invitar a Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina como embajadores de las inversiones y atractivos turísticos que hoy en día hacen de Arabia un punto medular en el mundo.

Cristiano Ronaldo y Donald Trump dándose la mano. Archivo

Desde 2005 Cristiano Ronaldo no pisaba suelo estadounidense debido a problemas legales por una supuesta acusación de abuso sexual de Kathryn Mayorga.