Cristiano Ronaldo pone condiciones y la FMF busca tenerlo en la reapertura del Azteca

La Federación Mexicana de Futbol mantiene abiertas todas las gestiones para que Cristiano Ronaldo esté presente en la reinauguración del Estadio Azteca, el próximo 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Portugal en un partido amistoso de alto impacto mediático.

Luego de que surgieran dudas sobre la posibilidad de que el astro portugués viajara a México, desde la FMF el mensaje es claro: el objetivo es tener a Cristiano en la cancha del Azteca en una fecha simbólica para el futbol mexicano. No se trata solo de un amistoso internacional, sino del regreso del Coloso de Santa Úrsula tras casi dos años de remodelación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Reportes indican que las negociaciones avanzan en un escenario favorable. Las peticiones realizadas por la federación portuguesa, particularmente vinculadas a la figura de Cristiano Ronaldo, están relacionadas con seguridad, hospedaje y logística, puntos que la FMF está dispuesta a cumplir para garantizar su presencia.

Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido y, al menos lo que nos cuentan en la Federación, es que todo apunta a que sí estará, porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un futbolista de la talla de Cristiano”, explicó Gibrán Araige, reportero de TUDN, en uno de sus reportes recientes.

El partido ante Portugal marcará la reapertura oficial del Estadio Azteca, recinto en el que la Federación Mexicana de Futbol invirtió cerca de 80 millones de dólares para su modernización. Con ello, el inmueble se convertirá en el único estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo: 1970, 1986 y 2026.

En lo deportivo, el encuentro será el cuarto compromiso amistoso del año para el equipo dirigido por Javier Aguirre, luego de sus visitas a Panamá y Bolivia, además del partido en Querétaro frente a Islandia. Enfrente estará una de las selecciones más poderosas del panorama internacional, bajo la dirección de Roberto Martínez y con un plantel lleno de figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha y João Félix.

Aunque la presencia de Cristiano Ronaldo todavía no ha sido confirmada de manera oficial, el contexto juega a favor. Para la FMF, contar con una figura de ese tamaño en la reapertura del Azteca no solo representa un impacto mediático, sino también un mensaje de peso rumbo al Mundial: el estadio está listo y México vuelve a escena.