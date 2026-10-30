¿Cristiano Ronaldo asistirá a la pelea de 'Canelo' Álvarez?

Por segunda vez en su carrera Saúl Álvarez peleará en Riad, Arabia Saudita y para este combate ante Christian M'billi se esperan invitados de lujo en la área y cobra fuerza el nombre de nada más y nada menos de Cristiano Ronaldo.

Tras la ceremonia de pesaje que se realizó este viernes, ‘Canelo’ Álvarez fue cuestionado por el periodista Elías Quijada sobre la posible presencia de Cristiano Ronaldo y con una gran sonrisa el pugilista tapatío no quiso confirmar nada ya que quiere que sea sorpresa para el día del combate,

Asimismo, ‘Canelo’ confirmo a Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiya y la Selección Mexicana como uno de sus invitados de lujo para el día sábado.

“No sé si mi padrino lo invitó (a Cristiano Ronaldo). Es sorpresa. Quiñones sí viene

Cristiano Ronaldo y su presencia en eventos de box en Riad

Desde el instante en el que ‘CR7’ firmó con Al-Nassr el astro portugués se convirtió de inmediato en la celebridad más grande de Arabia Saudita y como tal ha hecho acto de presencia en distintos eventos deportivos que se llevan en aquel país de Medio Oriente.

Desde 2023 a la fecha Cristiano ha asistido a por lo menos dos combates de box en Riad como lo han sido Anthony Joshua vs Otto Wallin y Tyson Fury vs Oleksandr Usyk.

En mayo del 2025 ‘Canelo’ Álvarez peleó por primera vez en Arabia Saudita y también existían rumores sobre la asistencia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, aquella ocasión el portugués no hizo acto de presencia y se especula que fue por el horario del combate, pues este fue por la mañana (hora local) para beneficiar la transmisión en México.

¿Dónde ver ‘Canelo’ Álvarez vs Christian M'billi?

Los derechos de transmisión del combate entre Saúl Álvarez y Christian M'billi le pertenecen de manera global a DAZN, sin embargo, en México también existirá la opción de ver la pelea por televisión abierta a través de Azteca 7.

Se estima que la pelea del mexicano arranque al rededor de las 15:00 horas del tiempo de México.