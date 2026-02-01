¿Cristiano Ronaldo se rebela? La verdadera razón por la que no jugaría con Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo acusa una desigualdad en los presupuestos y en forma de protesta se niega a vestirse de futbolista para el partido de este lunes antes el Al-Riyadh.

En Arabia, la carrera de Cristiano parece un vuelo sin fin, dominando casi siempre la lista de goleadores y encantado con el sueldo que percibe. Sin embargo, en su afán de ganar la liga, algo que se le ha negado, mostró enojó por la gestión que hacen de su club.

El PIF (Fondo de Inversión Pública Saudí) es el encargado de administrar las finanzas del Al-Nassr, pero también de otros equipos de la misma liga, lo cual empieza a hacer un cruce de fuego peligroso.

Cristiano se habría negado a entrar en la convocatoria para el juego de este lunes ante el Al-Riyadh aduciendo desde el club que estaría reservado por cansancio, pero la realidad es que está indignado por el manejo que están haciendo de los presupuestos los gestores del Fondo de Inversión Pública.

El Al-Hilal es el líder en el futbo de Arabia y principal rival del equipo de Cristiano. AFP

El fondo del asunto es que el Fondo de Inversión Público Saudí, maneja el presupuesto de otros equipos y Cristiano ha acusado que el Al-Hilal recibirá a Karim Benzema el tramo final de la campaña cuando a ellos les congelaron la adquisición de refuerzos pedidos por el técnico Jorge Jesus. Karim Benzema, quien era la figura del Al-Ittihad, no renovó contrato con ellos por sentir que el sueldo era injusto y tendría la opción de pasar al Al-Hila, uno de los equipos más fuertes de Arabia y que cada año mantiene un pulso por el campeonato ante el Al-Nassr de Cristiano.

Actualmente, el Al-Hilal es líder en el futbol árabe con 46 puntos, tres más que el Al-Nassr que busca con afán darle un título a Cristiano Ronaldo.

Otro motivo del encono de Cristiano sería que el Fondo de Inversión Público contaba con dos portugueses en su estructura administrativa, el director deportivo José Coutinho y el jefe ejecutivo José Semedo quienes fueron congelados en sus puestos.