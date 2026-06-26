Congo le advierte a Uzbekistán en crucial choque del Mundial 2026

En la selección del Congo buscarán hacer historia en el Mundial 2026, por lo que ante Uzbekistán advirtieron que tendrán un cambio de estrategia y saldrán más ofensivos, debido a que solo una victoria les permitiría seguir en el torneo. El partido se jugará este sábado 27 de junio en el Estadio Atlanta.

“Portugal ocupaba el puesto número 5 y Colombia el número 13 en la clasificación de la FIFA, así que optamos deliberadamente por jugar con una formación 5-3-2. Creo que nos fue bien con ese sistema en ambos partidos y un pequeño error por la izquierda fue lo que nos hizo perder contra Colombia. Mañana tendremos a nuestro equipo organizado de tal manera que podamos marcar goles, que quede claro. Sabemos lo que tenemos que hacer para avanzar”, dijo el técnico del Congo, Sébastien Desabre.

En el Congo harán un cambio de estrategia a lo que presentaron ante Portugal y Colombia en el Mundial 2026 Reuters

La República Democrática del Congo llega al cierre de la Fase de Grupo con 1 punto, luego de empatar 1-1 con Portugal y caer 1-0 con Colombia.

Desabre confía en su delantero Yoane Wissa, que, a pesar de haber marcado contra Portugal, tuvo una mala temporada en el Newcastle United, donde sufrió lesiones y con escaso impacto cuando jugaba.

En el Congo están conscientes de lo que tienen que hacer para avanzar en el Mundial 2026 Reuters

“Wissa volvió a ser el de antes cuando comenzamos los preparativos previos al torneo. Recuerdo que se lesionó cuando llegó a Newcastle y le resultó difícil, pero he visto su motivación y la forma en que ha entrenado para recuperar su antiguo nivel, y estoy seguro de que rendirá al máximo”, dijo.

“Estamos jugando a un nivel mucho más alto del que estamos acostumbrados, y en estos partidos de alto riesgo, la victoria es la única opción”, agregó Desabre.

Con información de Reuters.