El Colombia – Portugal y el Jordania –Argentina serán los partidos más importantes de la jornada del sábado 27 de junio del Mundial 2026, donde el primero se podrá ver por TV abierta y el segundo por streaming.

Si la selección de Portugal quiere ser líder del Grupo K del Mundial, le deberá ganar a Colombia, que ya tiene su boleto a Dieciseisavos de final. Los dirigidos por Néstor Lorenzo sólo ha encajado dos derrotas desde marzo de 2025 en una serie de 15 partidos, con saldo de 9 victorias y cuatro empates.

El Colombia - Portugal será un duelo por el liderato del Grupo K del Mundial Reuters

Sobre la cancha, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se volverían a encontrar tras su paso en el Real Madrid, en el que compartieron grandes vivencias.

“Es un tipo al que le encanta ganar y que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo porque ellos juegan bien”, dijo James Rodríguez previo al partido.

DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL SÁBADO 27 DE JUNIO DEL MUNDIAL 2026

- Panamá vs. Inglaterra: Canal 5, Canal 7, TUDN y Vix (3 de la tarde).

- Croacia vs. Ghana: Vix (3 de la tarde).

- Colombia vs Portugal: Canal 5, TUDN y Vix (5:30 de la tarde).

- Congo vs. Uzbekistán: Vix (5:30 de la tarde).

- Argelia vs Austria: Vix (8 de la noche).

- Jordania vs. Argentina: Vix (8 de la noche).

Lionel Scaloni podría hacer rotaciones para el Jordania - Argentina del Mundial Reuters

En el otro partido atractivo de la jornada de este sábado, Lionel Scaloni podría hacer rotaciones en el once al tener asegurado el primer lugar del Grupo J. Gerónimo Rulli poder debutar en un Mundial, igual que sucedería con Juan Musso. Para este partido, Messi tendrá descanso.

Por su parte, Jordania acude a la cita ya eliminado. Ali Olwan y Nizar Al-Rashdan son los únicos goleadores que han conseguido batir las porterías de Austria en el primer partido (3-1) y de Argelia. Sin duda, poder ganar o puntuar ante Argentina sería, pese a la eliminación, un broche de oro a su primer e histórico Mundial.