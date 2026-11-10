¡Confirmado! La F1 mantiene los GP de Qatar y Abu Dhabi para cerrar la temporada 2026

Las dudas se terminaron. La Fórmula 1 confirmó que mantendrá los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi como cierre del campeonato, a excepción de que un tema de seguridad cambie los planes en las próximas dos semanas, por lo que han solicitado a Imola que ya no será necesario que siga con los planes de preparación para una contingencia.

Tanto los organizadores italianos como los equipos fueron notificados de la decisión que fue anunciada por la Fórmula 1 y confirmada por el presidente de la FIA en sus redes sociales.

Imola había permanecido en espera como alternativa por si el calendario no podía completarse en el Golfo. De haberse activado, el evento sustituto habría ocupado la fecha de Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre. Sin embargo, nunca fue un plan central, sino una salida de emergencia para garantizar las 22 carreras y cumplir los compromisos comerciales con las televisoras.

Como la categoría no podía mantener indefinidamente a Imola en suspenso, Formula One Management fijó el 10 de noviembre como fecha límite para liberar la opción italiana y destinar la logística de transporte a las dos citas finales.

F1 tomó una mayor seguridad de realizar sus carreras luego de que MotoGP, la principal serie de motociclismo del mundo y que también es parte del imperio de Liberty Media, realizó su carrera en Doha este fin de semana sin contratiempos.

La F1 sostiene que la situación en el Medio Oriente, donde hay un conflicto armado entre Irán e Israel, con el apoyo de Estados Unidos, no ha empeorado en Qatar ni en Abu Dhabi en los últimos meses: las recomendaciones oficiales permiten viajar, los seguros siguen vigentes, los eventos se desarrollan y la actividad económica se ha normalizado. Según se entiende, los equipos respaldan terminar la temporada como estaba previsto.

Aun así, la puerta no está del todo cerrada. Si el panorama se deteriora en las próximas semanas, la F1 aseguró que actuará sin dudar, con la seguridad de todos como prioridad, por lo que la temporada terminaría en Las Vegas en 15 días.