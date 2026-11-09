F1 definirá su cierre de temporada 2026 esta semana: Qatar y Abu Dhabi se perfilan sin cambios

Los días de descanso entre el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Las Vegas, casi dos semanas, serán el momento crítico para que la Fórmula 1 decida cómo cerrará la temporada 2026 y, todo indica que las carreras en Qatar y Abu Dhabi se realizarán sin ningún contratiempo.

Ante la incertidumbre en el paddock por la situación de seguridad en Medio Oriente existía la posibilidad de que el último triplete de la temporada se viera reducido. La última parte del año contempla las carreras en Las Vegas el 21 de noviembre, Qatar, el 29 de noviembre; y Abu Dhabi, el 6 de diciembre.

Algunos consideraban que, con el hecho de que el campeonato de pilotos y de constructores ya está resuelto a favor de Andrea Kimi Antonelli y de Mercedes, quienes ganaron su noveno cetro de constructores en el Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 no viajaría a Medio Oriente, pero la situación no será así.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, confirmó hace semanas que las carreras se realizarían y el plan no ha cambiado. Diversos medios europeos señalan que todo el paddock ha sido avisado de que el plan es cerrar el año conforme el último triplete.

La situación parece más clara luego de que MotoGP, la principal categoría de motociclismo y que también es propiedad de Liberty Media, los mismos de la Fórmula 1, realizó este fin de semana el Gran Premio de Qatar, una reprogramación de la fecha original que era parte del inicio del calendario.

MotoGP realizó su fecha en Qatar este fin de semana sin complicaciones. REUTERS

A pesar de que el equipo Yamaha no viajó ante las restricciones de seguridad impuestas por Japón y al tratarse de una marca nipona, el resto de la parrilla compitió en un ambiente de seguridad.

De esta forma, la F1 espera decidir esta semana las últimas tres fechas y, en caso de mantener el plan, avisar a los organizadores del Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola que los trabajos de preparación como una posible sede alternativa ya no deberán continuar.