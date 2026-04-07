La Concachampions asegura contrato a largo plazo para ser televisada en México hasta el 2030

La Concachampions, la competencia que engloba a los mejores equipos de la Concacaf., anunció un acuerdo extendido para las próximas temporadas para que los partidos se mantengan en exclusiva con el servicio de streaming FOX One, aunque el contrato también señala otros territorios de la zona.

Actualmente, FOX Corp tiene los derechos de transmisión de la Concachampions, pero el acuerdo vencía al final de este torneo tras haberlos adquirido luego de que FOX Sports México, empresa de Grupo Lauman, incumplió con su contrato.

Ahora, la alianza estratégica entre FOX Latinoamérica y Concacaf se ha extendido formalmente por cuatro años más, abarcando el periodo de 2027 a 2030. El contrato incluye los derechos de transmisión de la Concacaf Champions Cup, así como de la Copa Centroamericana y la Copa del Caribe.

Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf, destacó que esta unión fortalece el ecosistema del futbol, ya que la Champions Cup representa la única vía para que los clubes de la región accedan a la Copa Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental de la FIFA.

El acuerdo permitirá que los aficionados de la Liga MX observen los duelos contra equipos de la MLS con leyendas como Lionel Messi quien milita en el Inter Miami, equipo que acaba de estrenar estadio cerca del aeropuerto de la ciudad en Florida.

Si bien existen equipos de otros países, el dominio en el torneo regional lo tienen los mexicanos, quienes desde el 2022 no han permitido que otro país se lleve el cetro, esto luego de la victoria del Seattle Sounders en aquella campaña tras derrotar a los Pumas de la UNAM.