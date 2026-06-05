Con Messi al frente, MLS anuncia sus primeros 11 All-Stars para enfrentar a Liga MX

La MLS presentó a sus primeros 11 convocados para el Juego de Estrellas frente a la Liga MX, un encuentro que se disputará apenas 10 días después de la Final de la Copa del Mundo de 2026 y que podría contar con Lionel Messi como bicampeón mundial si Argentina logra defender el título conquistado en Qatar 2022.

El partido se jugará el próximo 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, casa del Charlotte FC. La selección de los primeros 11 jugadores fue realizada mediante una votación en la que participaron aficionados, futbolistas y medios de comunicación, mientras que el resto de la plantilla será definido en las próximas semanas.

La lista está encabezada por Messi, figura del Inter Miami, y por el surcoreano Son Heung-Min, una de las contrataciones más mediáticas en la historia reciente de la MLS tras su llegada al LAFC. Ambos lideran un grupo que combina figuras internacionales, jóvenes promesas y futbolistas con experiencia mundialista.

En la portería fue elegido Brian Schwake, del Nashville SC. La defensa quedó integrada por Anthony Markanich, del Minnesota United, los centrales Mbekezeli Mbokazi, del Chicago Fire, y Tim Ream, del Charlotte FC, además del hondureño Andy Najar, también representante de Nashville.

Para el mediocampo fueron seleccionados Sebastian Berhalter, del Vancouver Whitecaps, junto con Zavier Gozo, del Real Salt Lake, y Hany Mukhtar, uno de los futbolistas más destacados de Nashville durante las últimas temporadas.

La línea ofensiva estará conformada por Hugo Cuypers, goleador del Chicago Fire, además de Son Heung-Min y Lionel Messi, quienes prometen ser los principales atractivos del duelo contra las figuras de la Liga MX.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Mbekezeli Mbokazi, quien recibió la mayor cantidad de votos de los aficionados y se convirtió en apenas el segundo futbolista sudafricano en la historia en ser seleccionado para un Juego de Estrellas de la MLS, después de Doctor Khumalo, quien lo consiguió en 1996.

Por su parte, Son Heung-Min se transformó en el segundo jugador surcoreano en recibir esta distinción. El ahora atacante del LAFC siguió los pasos de Hong Myung-Bo, quien fue elegido All-Star en 2003 durante su etapa con el LA Galaxy.

Otro de los datos destacados es la presencia de Zavier Gozo, quien con apenas 19 años se convirtió en solamente el segundo adolescente seleccionado para un Juego de Estrellas de la MLS en las últimas cinco ediciones, uniéndose a Obed Vargas, quien logró la distinción en 2025.

Nashville SC, líder actual en la carrera por el Supporters' Shield, fue el club con más representantes al colocar a tres jugadores dentro de los primeros 11 elegidos. Por su parte, el Chicago Fire aportó dos elementos a la plantilla.

La MLS informó que los 15 lugares restantes serán definidos posteriormente. De ellos, 13 serán seleccionados por Dean Smith, entrenador del Charlotte FC y encargado del equipo de estrellas, mientras que los otros dos serán designados por el comisionado Don Garber.

De concretarse su presencia, Messi podría pasar de disputar la Final del Mundial 2026 a encabezar al equipo de estrellas de la MLS apenas 10 días después, en un partido que volverá a enfrentar a las máximas figuras de la liga estadounidense contra los mejores jugadores de la Liga MX.