La futilidad de una guerra ya sufrida

Hace años que la palabra “guerra” es habitual en los titulares sin que el horizonte cercano traiga un atisbo de solución. La muerte de El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue recibida por muchos como un golpe tremendo al poder del crimen organizado. Pero, como señalan varias voces y recientes análisis, la historia de México y los cárteles jamás ha demostrado que matar capos transforme la realidad estructural del narcotráfico.

El hecho lo observó The Wall Street Journal con frialdad. La crónica de esfuerzos resulta impactante para los noticieros o la plana principal de los diarios, pero no es necesariamente eficaz.

Con apoyo de la inteligencia de la CIA se logró eliminar a El Mencho, pero “en cuestión de horas, la violencia de represalia estalló en México”. Ahí está la infausta paradoja. El acto de fuerza produce más violencia. Y se trata de un hecho indeseable, pues la población civil paga esa factura. Si los soldados están al servicio de la patria, los muchachos armados del CJNG no dudan en aterrorizar “al pueblo”, que se esconde donde puede o se defiende de un ataque “espontáneo”, pero en clara pelea desigual.

En su día, Andrés Manuel López Obrador dijo que ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, para evitar la muerte de civiles. ¿Hizo mal? No hay consenso entre los expertos sobre ello, pero a la luz de lo sucedido el domingo pasado, el Culiacanazo parece una broma.

El WSJ recuerda que administraciones estadunidenses de todas las tendencias eligieron enfoques similares, desde Nixon hasta Obama, sin resultados distintos: “Cada administración optó por aplicar medidas. Todas fracasaron”.

La plana editorial del Financial Times coincide con esa tesis. La operación que llevó a la muerte de El Mencho fue celebrada como “un progreso en capacidades de cooperación y de orden público”, pero no como el fin del problema (“La batalla más grande de Mexico en la guerra contra las drogas está por venir”). El FT insiste en que, más allá de un golpe certero, el verdadero reto para la administración de Claudia Sheinbaum es “confrontar la corrupción política y los vínculos entre funcionarios y crimen organizado”.

Si matar capos resolviera el problema, la historia mexicana sería otra. Pero no lo es. Los cárteles no se disuelven. Se reordenan, se adaptan, se multiplican. The New York Times lo resumió en una cabeza: “Tras seis décadas de la guerra contra las drogas, los cárteles sólo se han vuelto más feroces”.

Como señala la pieza del WSJ, podemos destinar recursos, cambiar tácticas, incluso dramatizar con imágenes de poderío militar, pero en el fondo se trata de “más de lo mismo”. Tenemos una guerra que ni siquiera ganamos por partes.

