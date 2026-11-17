La última cita estadunidense de la temporada 2026 en el Gran Premio de Las Vegas representa también la última ocasión en que Cadillac usará una decoración especial, esto como parte de su celebración de su primera campaña en la Fórmula 1, por lo que los coches de Sergio Pérez y Valtteri Bottas cambiarán un poco la imagen en la pista.

Las modificaciones están pensadas en colores neones que brillarán cuando los coches salgan al famoso Strip desde la tarde del jueves para la primera práctica. Cabe recordar que la carrera de este fin de semana se disputa el sábado por la noche y no el domingo.

Para Cadillac esta no será una prueba sencilla, especialmente por el tema de la temperatura de los neumáticos, pero un poco del caos en una pista callejera podría abrir la puerta a poder colocarse dentro de los 15 primeros.

Al interior de la escudería confían en la veteranía de su alineación para descifrar rápidamente el comportamiento de los neumáticos. “Es una ubicación icónica para un circuito callejero y requerirá mucho aprendizaje mientras trabajamos para entender la superficie y cómo responden las gomas a las frías temperaturas nocturnas. Ambos pilotos tienen experiencia aquí, lo que nos ayudará a tomar ritmo en las prácticas libres. Estamos motivados para cerrar fuerte y dar pelea a nuestros rivales directos”, apuntó el jefe del equipo, Marcin Budkowski.

Sergio Pérez señaló que la precisión en cada detalle marcará la diferencia: “Es un circuito callejero muy rápido, con rectas largas y frenadas fuertes, pero las bajas temperaturas dificultan meter los neumáticos en la ventana adecuada y encontrar agarre constante. Nuestro enfoque está en armar un fin de semana limpio y darle al equipo el mejor resultado posible”.

Por su parte, Valtteri Bottas busca revancha tras el problema mecánico con una tuerca que le impidió arrancar en Brasil: “Tengo muchas ganas de volver al auto, especialmente tras la decepción de no poder correr en São Paulo. La pausa nos permitió reagruparnos. Correr en Las Vegas con una escudería estadounidense lo hace aún más especial; queremos aprovechar cualquier oportunidad y darle una alegría a nuestra afición en casa”.