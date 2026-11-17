Una despedida mejor, imposible. Mauricio Pochettino le dijo adiós a la Selección de Estados Unidos con una goleada 2-0 (8-0 global) contra Haití, como parte de los Cuartos de Final de la Nations League de la CONCACAF.

Mauricio Pochettino cerró un ciclo de poco más de dos años, antes de partir rumbo al banquillo del Manchester United. La despedida del estratega argentino se produjo apenas tres meses después de haber firmado una extensión de contrato hasta 2030, interrumpida por el llamado de Old Trafford.

Pochettino se marcha tras dirigir 37 partidos oficiales, dejando un balance positivo de 23 triunfos, 2 empates y 12 derrotas (62.1% de efectividad). Su gestión estuvo marcada por dos etapas muy claras: el dominio regional y la renovación de jugadores, así como con la conquista tanto de la Concacaf Nations League y la Copa Oro, venciendo a México en la final de esta última.

Amplió el universo de jugadores convocables y le dio protagonismo a una nueva camada de juveniles.

En el Mundial de 2026 en casa, Pochettino firmó la participación con más victorias en la historia de Estados Unidos (3 triunfos). Tras superar la fase de grupos como líder venciendo a Paraguay y Australia (y caer ante Turquía), el equipo derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final para conseguir su primer triunfo en fase de eliminación directa en 24 años.

Sin embargo, el torneo dejó un sabor agridulce al caer goleados 4-1 ante Bélgica en los octavos de final, quedándose nuevamente a las puertas del quinto partido.

Su último baile

El encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Nations League fue un mero trámite tras el contundente 6-0 obtenido en la ida en Miami. Pochettino repitió exactamente el mismo once inicial y Estados Unidos monopolizó la posesión desde el silbatazo inicial.

El marcador se abrió al minuto 25 gracias a Christian Pulisic, quien culminó de tijera dentro del área una gran jugada colectiva iniciada por él mismo tras robar el balón y combinarse con Weston McKennie.

Antes del descanso, al minuto 43, apareció la nueva sensación del ataque estadounidense: Julian Hall. El delantero de apenas 18 años, formado en el New York Red Bulls, recibió un pase filtrado de McKennie, controló con el pecho dentro del área y definió con categoría por encima del arquero haitiano Alexandre Pierre.

Julian Hall, la nueva promesa

Con esta anotación, Hall llegó a cinco goles en sus primeras seis apariciones con la selección mayor, consolidándose como la gran apuesta a futuro del ataque norteamericano.

En la segunda mitad, con la eliminatoria sentenciada (8-0 global), Pochettino movió su banquillo para darle minutos a jóvenes promesas como Cavan Sullivan y Folarin Balogun, mientras Haití apenas logró inquietar el arco defendido por Diego Kochen (registrando un solo disparo a puerta en todo el partido).

Con este resultado, Estados Unidos avanzó al Final Four de marzo de 2027 y aseguró su boleto directo a la próxima Copa Oro, dejando ahora en manos de la federación la tarea de encontrar a su sucesor.